DMM GAMES¡ØFLOWER KNIGHT GIRL¡Ù9·î16Æü¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¼Â»Ü¡ª¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ë²»³Ú¤ò¡×³«ºÅ¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§Â¼Ãæ Íª²ð¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢9·î16Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG¡ÖFLOWER KNIGHT GIRL¡×¤¬¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸¸ÁÛ¤Ëºé¤¯ÉÛ¤ÈÌ´¡×³«ºÅ¡ª
²Öµ³»Î¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢³Ú´ï¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¿¤Á¡£
Èà½÷Ã£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢
¿·¤¿¤Ë¡¢³Ú´ï¤ä³ÚÉè¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿²Öµ³»Î¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¥»¥ì¥¹¥¿¡¡¥ê¥ó¥¬ー¡¡¥Ë¥³¥ì¥Ã¥¿¡¦¥Ñ¥¬¥Ëー¥Ë
Èà½÷Ã£¤ò·Þ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¬ー¥Ç¥ó¤ËÈþ¤·¤¤²»³Ú¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡Ä¡Ä¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡¡2025Ç¯9·î16Æü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯9·î29Æü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Þ¤Ç
¢§²Öµ³»Î¤È¶¦¤Ë¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶î¤±²ó¤í¤¦¡ª
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡ú5¥Ë¥³¥ì¥Ã¥¿¡¦¥Ñ¥¬¥Ëー¥Ë(¥¯¥í¥¬¥Í¥â¥Á)¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¢§¥¬¥Á¥ã¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÄÉ²Ã¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ó¥ê(¥Ð¥¤¥«¥«¥é¥Þ¥Ä¡¦¿åÃå)¡×¡Ö¥»¥ì¥¹¥¿(¥â¥ß¥¸¥¢¥ª¥¤)¡×
¡Ö¥ê¥ó¥¬ー(¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿ー)¡×¤¬¥¬¥Á¥ã¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¯¥¨¥¹¥ÈÄÉ²Ã¡ª
¡Ö¥¢¥ó¥ê(¥Ð¥¤¥«¥«¥é¥Þ¥Ä¡¦¿åÃå)¡×¡Ö¥»¥ì¥¹¥¿(¥â¥ß¥¸¥¢¥ª¥¤)¡×
¡Ö¥ê¥ó¥¬ー(¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿ー)¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤ÇÄÉ²Ã¡ª
¤ª·Þ¤¨¤·¤¿ÃÄÄ¹¤Ï¡¢ÁáÂ®¥¥ã¥é¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢§¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
ÆÃ¼ìÇ¤Ì³¤ÎÄÉ²Ã¤ä¸ò´¹½ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¹¹¿·¤Ê¤É¤â¡ª
¿·¤·¤¤²Öµ³»Î¤òÃç´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢³²ÃîÆ¤È²¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª
¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¡¢´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤ÆÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤³¤Á¤é¤«¤é¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¡ª
https://games.dmm.com/detail/flower
¢§¡ØFLOWER KNIGHT GIRL¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://flower-knight-girl.com/
¢§¡ØFLOWER KNIGHT GIRL¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/flower_staff
¢§À½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§FLOWER KNIGHT GIRL
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC(¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ)¡¿SP(¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ)¡¿App Store¡¿Google Play
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)︎2015 EXNOA LLC
¢§DMM GAMES¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://games.dmm.com/
¢¨App Store¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£