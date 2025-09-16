【PLAN ReFa Room】非日常空間で叶える ～心のRelaxと美しくなるStay～　An Eland

シイエスピーク株式会社

シイエスピーク株式会社（本社：大阪市北区西天満5-2-18 三共ビル東館2階 代表取締役：吉井俊貴 以下、当社）は、当社のリゾートブランド「CESRESORT」が運営するグランピング施設「An Eland」にて、2025年10月1日(水)から【PLAN ReFa Room】を開始いたします。

【PLAN ReFa Room】非日常空間で叶える ～心のRelaxと美しくなるStay～

美容ブランドReFaとのコラボレーションルームが登場。

ReFaが掲げるモットー「美しさにつながる、心が弾む時間」を体現した、

誰しも自然と胸が高鳴る、そんな空間をお届けいたします。

■プランの特徴

・最新モデルReFaドライヤーBXなどの美容家電を完備！

一度は使用してみたいあの人気製品をお試しいただけます。

・宿泊者抽選でReFa製品が当たるチャンス！

特賞として、ReFa BEAUTECHドライヤーBXをご用意！

・選べるお食事プランで旅を自由にカスタマイズできるのも嬉しいポイントです！

・各部屋専用のプライベートスペースから海を一望できます。

■お部屋のReFaアメニティをご紹介

★ReFa BEAUTECHドライヤーBX

★ReFa カールアイロン PRO (32mm)

★ReFa ストレートアイロン PRO

★ReFa FINE BUBBLE シャワーヘッド

★ReFa BEAUTECHシャンプー

★ReFa BEAUTECHトリートメント

★ReFa BEAUTECHボディーソープ

★ReFa スパタブレット（入浴剤）

充実したラインナップをご用意し、皆さまをお待ちしております。

非日常な空間で、ハイクラスグランピングをお楽しみいただけるだけでなく

心も身体も潤う、そんな素敵な滞在を＿

◆An Eland （エランド）～グランドーム和歌山白浜

https://www.wakayama-glamping.com/

◆その他おすすめプラン詳細

【カップルプラン～おしゃれな無人島で2人だけの特別な1日を～】

内容：記念日やプロポーズにぴったりのプラン！

特別サービスなど多数ご用意しております

期間：2025年10月1日(水)～

価格：税込21,000円～ ※お日にち、人数により料金は変動します

【3周年記念SALEプラン・第一弾】

内容： 宿泊料金だけのルームチャージSALEプラン Autumnキャンペーン

お日にち限定！【素泊まりプラン】

期間：2025年9月1日（月）～2025年9月30日(火)

価格：税込17,800円～ ※お日にち、人数により料金は変動します

【3周年記念SALEプラン・第二弾】

内容： 3周年記念オリジナルBBQSALEプラン Autumnキャンペーン

お日にち限定！【一泊二食グランピングBBQプラン】

期間：2025年10月1日（水）～2025年11月28日(金)

価格：税込21,800円～ ※お日にち、人数により料金は変動します

◆施設情報

施設名：An Eland～グランドーム和歌山白浜

所在地：〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2368-3

予約直通番号：050-3198-5771

客室数：全9棟

CES RESORT：https://cesresort.com/

An Eland HP：https://www.wakayama-glamping.com/

Instagram：https://www.instagram.com/an.eland/