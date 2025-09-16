【山手線環状運転100周年】11/1に山手線東京観光列車「東京まるっと山手線」を池袋駅発着で内・外回りで合計4周運行します！

東日本旅客鉄道株式会社

JR東日本首都圏本部では、山手線が環状運転を開始して100年の節目の日である11月1日（土）に池袋駅発着で「東京まるっと山手線」を内・外回りで合計4周運行いたします。

東京の主要駅を通る山手線を貸切の観光列車として運行し、現役車掌・駅社員による案内で約1時間の山手線1周の旅にご案内します。

2024年3月2日（土）に運行を開始した「東京まるっと山手線」は今回で７回目の運行です。今回の運行では、はじめて「東京まるっと山手線」を1日に内・外回り2周ずつ計4周運行し、山手線環状運転100周年を盛り上げます。

また、内・外回りとも「山手線環状運転１００周年記念ラッピングトレイン」を使用して運行いたします。さらに、ご乗車のお客さま・数量限定で、ホテルメトロポリタン（池袋）とコラボし、Suicaのペンギンクッキーとパウンドケーキを販売いたします。詳細は乗車チケットをお買い求めいただいたお客さまに準備でき次第ご案内いたします。

この機会にぜひ「東京まるっと山手線」をご利用ください。

●運行日：2025年11月1日(土)

●集合場所： JR池袋駅 メトロポリタン口(改札外)

※エレベーターご利用のお客さまは池袋駅南口(改札外)に集合です。

●運行時間

【運行ルート：内回り】

・午前コース

池袋駅発(10時22分頃)→池袋駅着(11時30分頃)

受付時間：９時30分～10時00分

・午後コース

池袋駅発(13時58分頃)→池袋駅着(15時04分頃)

受付時間：13時10分～13時40分

【運行ルート：外回り】

・午前コース

池袋駅発(10時55分頃)→池袋駅着(12時01分頃)

受付時間：10時00分～10時30分

・午後コース

池袋駅発(14時28分頃)→池袋駅着(15時34分頃)

受付時間：13時40分～14時10分

●販売価格

・通常プラン：おとな(中学生以上)2,500円(税込)、こども1,250円(税込)

※未就学児は大人1人につき2人まで無料です。

※こども(小学生以下)のみのご乗車はできません。18歳以上の保護者同伴でご乗車お願いします。

・大人限定プラン：おとな(中学生以上)3,000円(税込)

※小学生以下のお客さまはご利用になれません。

●定員

各コースとも通常プラン240名、大人限定プラン50名

※4周分の定員は通常プラン960名、大人限定プラン200名の計1,160名です。

※乗車の号車については当日受付でお知らせします。

※池袋駅のみ乗降可能です。運行状況により発着時刻が遅れる場合があります。

※自然災害や大規模な輸送障害の発生により、急遽中止となる場合があります。

●購入方法

JRE MALL チケット首都圏本部ショップにて販売します。

販売開始：2025年10月1日(水)12:00

販売サイト

（通常プラン・内回り）

https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a002/a002-sk105

（通常プラン・外回り）

https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a002/a002-sk106

（大人限定プラン・内回り）

https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a002/a002-sk107

（大人限定プラン・外回り）

https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a002/a002-sk108