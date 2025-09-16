「第１１回全国小学生一輪車大会（ペア・グループ演技部門）」 ＪＡ全農が選手の皆さんと大会を「ニッポンの食」で応援

ＪＡ全農は、９月１４日（日）に円谷幸吉メモリアルアリーナ（福島県須賀川市）で開催された「第１１回全国小学生一輪車大会（ペア・グループ演技部門）」に協賛しました。

【全農杯】 グループ演技クラスLで優勝した

グリーンエンジェルス（静岡城内一輪車クラブ）の演技

全国から３４団体、236名の小学生選手が出場し、ペア演技部門ではクラスＡ（小学４年生以下）とクラスＢ（小学５・６年生）の２クラス、グループ演技部門ではクラスビギナー、クラスＳ（５～９人）、クラスＬ（１０～１８人）の３クラスに分かれ、チームの技術力や表現力、作品全体の魅力や構成などを競いました。作品のテーマに合わせた素敵な衣装と、ステージいっぱいに広がる迫力のある演技で会場は大変盛り上がりました。

ペア演技部門の模様

グループ演技部門の模様

ＪＡ全農が「ニッポンの食」で選手らを応援！

全農は2019年から（公社）日本一輪車協会主催の競技大会（６大会）に協賛しています。

本大会では全農杯の副賞としてグループ演技クラスLで優勝した「グリーンエンジェルス（静岡城内一輪車クラブ）」に、開催県である福島産桃のジュース「福島桃の恵み」と「ニッポンエール商品詰め合わせセット」を贈呈しました。また、参加賞として全農の商品ブランド「ニッポンエール」の新商品である「ふる～じょんグミ」や飲料「愛媛県産キウイ」などを選手の皆さんにお渡しし、選手と大会を「ニッポンの食」で応援しました。

副賞（全農杯）を受け取った選手ら

参加賞

大会概要

提供品一覧

また、Xアカウント「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、スポーツに関わる情報や、食を通じて選手の皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿しています。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

大会概要

（１）大会名称：第１１回全国小学生一輪車大会（ペア・グループ演技部門）

（２）日 程：令和７年９月１４日（日）

（３）会 場：円谷幸吉メモリアルアリーナ（福島県須賀川市牛袋町５）

（４）主 催：公益社団法人 日本一輪車協会

（５）共 催：須賀川市

（６）後 援：スポーツ庁、一般財団法人 地域活性化センター

（７）協 賛：全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）