Super Massive Global株式会社、デジタルマーケティング専門企業「digital chill」を子会社化

Super Massive Global 株式会社

Super Massive Global 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：内

藤慎人、以下「当社」）は、デジタルマーケティング専門企業、株式会社

digital chill（本社：東京都目黒区、代表取締役：一ノ宮 佑貴、以下「digital

chill）を子会社化しましたのでお知らせいたします。



買収の背景と目的

当社は日本国内および世界各地で3 つのIT・エンターテイメント企業を率いて、

パートナーの皆様とともに創造性と革新性をもって事業を行っています。業界

に深く根差した次世代のリーダーとして、世界の多くの国々と本質的に心を通

わせるグローバルネットワークを築くことを目指しています。



一方、digital chill は、ブランディング、広告運用、映像制作、事業開発をワ

ンストップで提供するデジタルマーケティングのプロ集団です。



今回の子会社化により、当社のグローバルネットワークおよびデータドリブン

戦略と、digital chill のマーケティング実行力を統合し、以下を実現します。



・データドリブンな広告運用

・より豊かなクリエイティブと高精度な成果分析の提供

・顧客の長期成長を支える総合的なマーケティング支援体制の構築



今後の展開

digital chill のブランド価値と運営体制を尊重しつつ、当社の技術と融合させ

ることで、クライアントに対して新しい価値と体験を提供してまいります。



会社概要



Super Massive Global株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前5-6-13 2F

代表取締役：内藤 慎人

事業内容：ゲーミフィケーション、データ活用型マーケティング、新規事業開

発 / M&A、IP イベント



株式会社digital chill

所在地：東京都目黒区上目黒1-17-8 中目黒KRK ビル6F,7F

代表取締役：一ノ宮 佑貴

事業内容：ブランディングコンサルティング、広告運用、映像制作、事業開発



本件に関するお問い合わせ先

Email：pr@supermassiveglobal.co.jp

担当：広報部