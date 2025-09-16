アカデミア発！TIME TRAVELER社、パセリ由来エクソソームサプリメント「exofull FUJI」をECサイト「-豊かさと歩む-Delight（デライト）」にて取り扱い開始

TIME TRAVELER株式会社

不老長寿バイオスタートアップTIME TRAVELER株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CO-CEO：林寛敦、秋山りえ子）は、植物由来エクソソームサプリメントの自社ブランド「exofull（エクソフル）」のシリーズ商品「exofull FUJI（エクソフル フジ）」を、株式会社タイムラボ（本社：東京都港区、代表取締役：池田順一）が運営するECサイト「-豊かさと歩む-Delight（デライト）」にて、2025年9月16日より掲載開始いたします。

Delightでの取り扱いにあたり、トライアル限定価格をご用意しました。

「exofull」は、東京大学 定量生命科学研究所（秋山研究室）の研究成果をもとに誕生した植物由来エクソソームサプリメントブランドです。その代表商品「exofull FUJI」は、国産パセリ由来のエクソソームを独自の低温抽出製法で高純度に抽出し、1瓶に約3兆個を配合。研究に裏づけられた成分を、毎日の暮らしに取り入れやすいサプリメントとしてお届けすることで、新しいエイジングケアの形を提案しています。

【商品詳細】

剤型：カプセル／1カプセルにパセリ由来エクソソーム500億個配合

用量目安：1日２カプセル

価格：トライアル価格19,600円（税込み）／１瓶60カプセル（１ヶ月分）入り

販売場所：「-豊かさと歩む-Delight（デライト）公式サイト」

サイト：https://delight-wow.com/

当社は今後も先端的な研究成果を社会に還元しながら、多くの方々に「exofull」ブランドを通じて新しいセルフケアの選択肢をお届けしてまいります。

▮Delight（デライト）について

「-豊かさと歩む-Delight（デライト）」は、株式会社タイムラボが運営するECサイトです。「豊かさと歩む」をテーマに、日々の暮らしをより上質に彩る逸品やサービスを厳選して紹介しています。

ご自身用はもちろん、大切な方への贈り物としても喜ばれる商品を幅広く取り揃えています。国内外のハイエンド商品や、ビジネスシーンを豊かにする各種サービスも展開。さらに、オーダーメイドによるイベント企画・運営も行っており、価値ある商品やサービスを通じて、暮らしとビジネスの双方に「豊かさ」を届けるライフスタイルを提案しています。

（販売事務局／株式会社タイムラボ・デライト運営事務局）

【会社概要】

会社名：株式会社タイムラボ

代表者：代表取締役 池田 順一

所在地：〒106-0047東京都港区南麻布３丁目２１－１７ Ｂ ＣｉｔｙＴｏｗｅｒ Ａｚａｂｕ Ｔｏｋｙｏ 2F

設立： 2018年12月10日

事業内容： 事業内容：マーケティングに関する企画、制作、支援、販売及びコンサルティング業

ギフトカタログ等の制作及び販売並びに提携加盟店の募集、イベント等の企画、運営及び支援

URL：https://time-laboratory.com/

https://delight-wow.com/

▮TIME TRAVELER株式会社について

東京大学定量生命科学研究所高度細胞多様性研究センター分子情報研究分野（秋山徹名誉教授・特任教授）の研究成果を基に、不老長寿の実現を目指す研究開発型スタートアップです。

抗体、低分子化合物、核酸医薬など多様なモダリティを駆使し、老化関連疾患や細胞老化を遅らせる新薬の開発に取り組んでおり、がん細胞やがん幹細胞の造腫瘍能に関わる遺伝子や、老化を促進する遺伝子を特定し、そのメカニズムを解析することにより、がん治療薬や抗老化薬の開発を進めています。また、植物・藻類由来のエクソソームを活用したサプリメント開発など、ユニークなヘルスケア事業も展開しています。

【会社概要】

社名：TIME TRAVELER株式会社(タイムトラベラー株式会社）

本社所在地：東京都台東区

設立：2024年1月22日

代表取締役：林寛敦、秋山りえ子

資本金：約1億5千万円（資本準備金含む）

事業内容：医薬品および、ヘルスケア製品の研究開発・販売

URL：https://www.ttraveler.jp/

https://exofull.com/