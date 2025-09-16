韓国ブランド「JOSEPH AND STACEY」が京王百貨店新宿店でPOPUPを期間限定オープン

株式会社クイーポ

株式会社クイーポ（本社：東京都新宿区、 代表取締役：岡田 敏）が運営する「JOSEPH AND STACEY」は2025年9月18日(木)～10月1日(水)の期間限定で、京王百貨店新宿店の1F 婦人洋品売場にてPOPUP STOREをオープンいたします。

店頭では、JOSEPH AND STACEYの定番アイテムをご用意。

秋に向けては、シックで落ち着いたトーンや、コーディネートに温もりを添えるこっくりカラーがおすすめ。

持つだけで季節感が高まり、気分も豊かにしてくれます。

ECサイトでは伝わりにくい、しなやかな素材感や美しいプリーツの立体感を直接ご確認いただけます。



また大人気の「BESPOKE刺繍サービス」も実施。

６色の刺繍糸から、お好きなアルファベット・マークを最大３文字まで刺繍することができます。

※期間中京王百貨店新宿店POPUPでご購入の商品に限ります。

※刺繡サービスは有料になります。

ポップアップショップ概要

【期間】 2025年9月18日（木）～ 10月1日（水）

【営業時間】10:00 ～ 20:30

※日・祝は20:00まで

【BESPOKE刺繡サービス】9月18日(木)～9月20日(土)13:00～18:00

9月26日(金)～9月27日(土)13:00～18:00

【開催場所】京王百貨店新宿店 1階 婦人洋品売場

〒160-8321 東京都新宿区西新宿1-1-4

JOSEPH AND STACEY日本公式ショップの概要

ブランド名：JOSEPH AND STACEY

公式サイト：https://josephandstacey.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/josephandstacey_jp/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@josephandstacey_jp?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@josephandstacey_jp?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

JOSEPH AND STACEYについて

2009年に韓国で誕生したライフスタイルブランド。

ブランドのシンボルアイテム「ラッキープリーツニットバッグ」は、韓国の女優やセレブリティが愛用していることで瞬く間に話題となりました。

韓国の人気ドラマにも登場し、コリアンライフスタイルに浸透しています。

プラスチックボトルをリサイクルした環境に配慮した素材を使用していることや70色以上の幅広いカラー展開があることでも注目を集めています。

"GOOD DESIGN, GOOD LIFE" をブランドコンセプトに掲げ、実用性と美しさが共存するデザインを提案しています。