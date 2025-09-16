業務効率化×生成AIの最前線を解説！無料ウェビナー「この業務なら絶対このAI。最強の組み合わせはコレだ！」を開催します

株式会社クリエアナブキ

総合人材サービスの株式会社クリエアナブキ（本社:香川県高松市／代表取締役社長 楠戸 三則）は、2025年10月15日に、生成AIを活用した業務効率化の無料オンラインセミナー「この業務なら絶対このAI。最強の組み合わせはコレだ！～“生産性10倍、残業時間ゼロ”を実現する～」を開催いたします。

本ウェビナーでは、ChatGPTやGeminiをはじめとする最新の生成AIツールをどの業務にどのように活用すれば最も効果的なのか、具体的な“最強の組み合わせ”を徹底解説。さらに、明日からすぐに業務に活用できるよう、ハンズオン形式で実践的な体験をしていただけます。

クリエアナブキでは2024年4月より、生成AIに関するセミナーを実施し、自社でのウェビナー、商工会議所での講演、愛媛県でのセミナー登壇などを通じて、累計1,000人以上のビジネスパーソンに最新の生成AI活用ノウハウを提供してきました。また、2024年9月からは「生成AIリスキリング研修」を毎月開催し、2025年6月時点で受講者は250名を超えるなど、地域社会と企業の生産性向上に寄与する活動を継続しています。

クリエアナブキは、こうした取り組みを継続することで、中四国の企業とともに未来を切り拓き、生成AIの実務活用による成功事例を積み重ねながら、生産性向上と働き方改革の実現を力強く後押ししてまいります。

「この業務なら絶対このAI。最強の組み合わせはコレだ！~”生産性10倍、残業時間ゼロ”を実現する～」概要

こんな企業にオススメ

・ 生産性を大幅に向上させ、残業時間を削減したい方

・ ChatGPTやGeminiを実務にどう活かすか知りたい方

・ 資料作成やリサーチに追われ、効率化したい方

・ デジタル人材育成に課題を抱える経営者・人事教育担当者

開催日時：2025年10月15日（水）13:30～14:30

開催形式：ZOOMウェビナー ※事前申し込み制

対象 ：企業担当者または経営者

参加費 ：無料

定員 ：200名（先着順）

申込方法：セミナー特設ページ もしくは メール crie-bpo@crie.co.jp

申込締切：2025年10月14日（火）18:00

セミナー特設ページ :https://ggqotkai.gensparkspace.com/

講師紹介

小松原 大介 氏

アイレイズ 代表 / 生成AIアドバイザー

大阪府大阪狭山市生まれ。2017年リクルート住まいカンパニーに入社。四国ブロック長として実績を積み、注文住宅営業やHR企業で幅広く経験。2024年には生成AIを活用し、残業60時間を1カ月でゼロに削減。翌年に独立し、中小企業の"やってみたい"を実現するため、さまざまな業種で、戦略立案からAI導入・運用定着まで伴走。教育現場でのAI活用支援も行い、全国最大級2.3万人規模のコミュニティ「SHIFT AI」でAI講師を務める。

神野 哲平

株式会社クリエアナブキ 取締役事業推進部長

愛媛県新居浜市生まれ。広告代理店勤務を経て、2000年クリエアナブキ入社。派遣・人材紹介事業で四国・都市圏などの支店長を歴任し、2020年から事業推進部長として、BPO・RPO事業、採用支援事業（海外人材、障がい者、副業）の推進・立ち上げ。四国を中心とした地方創生PJやコミュニティにも数多く関わりながら人口減少社会での価値創出にコミットしている。

TOPICS

クリエアナブキ主催 【参加費無料】生成AIセミナー過去開催状況です。

ウェビナーにおいては、毎回100～150名の方にご視聴いただいています。

■株式会社クリエアナブキについて

クリエアナブキは1986年の創業以来中四国を中心に人材サービスに携わってまいりました。急速に進む少子高齢化により、中四国エリアの人手不足問題は依然として大きな地域課題となっています。当社は、人材派遣、人材紹介、BPOなどに加え、障がい者・シニア人材・子育て女性の就業支援や外国人材の活躍推進を強化するとともに、UIターン転職支援や副業人材サービスなど、新たな働き方の提案や雇用の場づくりに取り組んでいます。

＜会社概要＞

商 号 ： 株式会社クリエアナブキ

本 社 ： 〒760-0026 香川県高松市磨屋町２-８あなぶきセントラルビル TEL／087-822-8898

代表者 ： 代表取締役社長 楠戸 三則

設立日 ： 1986年４月11日

サービス ： 人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介､BPO､研修・適性診断テスト､採用支援、 再就職支援、海外人材事業、障がい者雇用支援、副業人材サービス

拠 点 ： 高松、丸亀、徳島、高知、松山、新居浜、広島、岡山、名古屋、 中国・四国ＵＩターンセンター（東京オフィス、大阪オフィス）

ＵＲＬ ： https://www.crie.co.jp/