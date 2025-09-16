課題と解決策をAIが直結。AIマッチングプラットフォーム「デジマッチ」提供開始。新規商談を生み出す期間限定キャンペーン実施中。

株式会社オブジェクティブコード

株式会社オブジェクティブコード（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇樹）は、企業が抱える課題と解決策を直結させるAIマッチングプラットフォーム「デジマッチ」を正式リリースしました。DX推進・AI活用・人手不足解消・コスト最適化など幅広いテーマに対応し、AIコンサルタントが課題を整理・可視化することで、利用企業には解決策との出会いを、ソリューション提供企業には確度の高い最適化された商談機会を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gLdLNIEbBA4 ]▶▶▶「デジマッチ」はこちらからアクセス :https://digimatch.jp/

AIコンサルタントがユーザーの課題整理をお手伝い

「デジマッチ」は、課題と解決策をダイレクトにつなぐ仕組みです。AIコンサルタントが自然な会話から課題を整理し分析。最適な解決策を持つ加盟パートナー企業を抽出。

ユーザーには課題整理済みの提案書を、パートナーには有効な初期アプローチ方法を提供することで、従来にないスピードと精度で双方を結びつけます。

この仕組みにより、DX推進、AI活用、人手不足解消、コスト削減・最適化、人材育成／ITリテラシー教育といった幅広いテーマに対応し、企業が直面するさまざまな課題を解決へと導きます。

「初期費用０円」キャンペーン実施中！

デジマッチの特徴（3点）

▶▶▶資料請求はこちら :https://digimatch.jp/apply/document-request/2025年11月28日（金）までの期間限定

課題を具体化するAI会話

漠然とした悩みをチャット形式で整理し、解決可能な課題に変換。

課題と解決策の精緻なマッチング

専用AIが適合度の高いデジマッチ加盟パートナーを選定しマッチング。

実行可能性の高い案件創出

「導入目的」「検討時期」まで整理され情報不足を解消。確度の高い商談へ直結。

サービスの詳しい資料や個別のご説明をご希望の際は、下記フォームよりお気軽にご連絡ください。

専門スタッフが導入前のご相談から効果測定まで丁寧にサポートいたします。

▶▶▶サービスに関するご相談はこちら :https://fpb4q55grir.jp.larksuite.com/scheduler/89994bf31e1c3622専任スタッフとのお打合せをご調整いただけます

代表メッセージ

課題を正しく言語化できなければ、最適なソリューションに辿り着くことは困難。AIが課題を可視化し、的確な選択肢を提示する『デジマッチ』が介在することで、ユーザーは安心して次の一歩を踏み出せます。そして、その一歩を受け止めるのがパートナー企業の皆さまです。

ユーザーの「選択の不安」を解消しながら、貴社の成約課題も同時にクリアする。デジマッチは、双方の成功が重なり合う新しいビジネス体験を提供します。

―― 株式会社オブジェクティブコード 代表取締役 溝口勇樹

弊社へのお問い合わせはこちら :https://fpb4q55grir.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpapflvrP23inDlyWOSWytec

■株式会社オブジェクティブコ―ドについて

■運営会社

会社名 ：株式会社オブジェクティブコード

所在地 ：東京都港区元赤坂1-1-16

東京元赤坂ビル3F

代表者 ：溝口 勇樹

資本金 ：1000万円

事業内容 ：DX推進・AI活用支援事業

URL ：https://ob-g.com