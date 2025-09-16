バリュエンステクノロジーズ、情報セキュリティの国際規格「ISO/IEC 27001」認証および、クラウドセキュリティの国際規格「ISO/IEC 27017」認証を取得

バリュエンスホールディングス株式会社

バリュエンステクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 良介）は、当社が提供するバックオフィスDXソリューション「helpmeee! KEIKO（https://www.helpmeee.jp/）」を提供するAX事業部において、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」および、クラウドセキュリティの国際規格「ISO/IEC 27017」の認証を取得いたしました。

お客さま情報を安全に管理するため、より高度な情報セキュリティ管理体制を構築

「helpmeee! KEIKO」は、2022年9月の提供開始以来、最新の生成AIを活用した社内業務DXソリューションとして、AIチャットボットによる自動応答、有人対応、問い合わせチケットの管理やダッシュボード機能などを統合し、多様な社内問い合わせの迅速・効率的な対応を実現しています。PDFファイルのアップロードやストレージサービス連携、独自開発AIを活用したオペレーター対応システムによる業務効率化などが評価され、上場企業を中心に190社以上に導入いただいております（2025年8月末時点）。

本サービスの特性上、お客さまの重要な社内情報を回答データとして取り扱うため、情報セキュリティの確保を事業運営の最重要課題の一つとして位置付けています。今後もお客さまにより安心してご利用導入・活用いただけるよう、情報セキュリティ管理体制の構築・運用に取り組み、このたび、国際規格であるISMS「ISO/IEC 27001」および、クラウドセキュリティ「ISO/IEC 27017」の認証を取得いたしました。

バリュエンステクノロジーズは、今後も情報セキュリティ体制のさらなる改善と強化を推進し、安全性と信頼性の高いサービスを提供してまいります。

※ 2025年8月末時点

■認証概要

認証基準：JIS Q 27001:2025(ISO/IEC 27001:2022/Amd 1:2024)、JIP-ISMS517-1.0

登録日：2025年8月21日

対象組織：バリュエンステクノロジーズ株式会社 AX 事業部（コーポレート IT 部 MIS 課・事業サポート課含む）

対象登録範囲：チャットボットに関わるソフトウェア開発・保守、及び販売・運用支援

■ISMS、ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27017に関して

・ISMS

ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）とは、情報資産をさまざまな脅威から守り、その「機密性・完全性・可用性」を維持するための、組織的な管理の仕組みです。単に技術を導入するだけでなく、リスク評価に基づいたルールを定め、全従業員で運用します。さらにPDCAサイクルを用いて継続的にセキュリティレベルを見直し、改善していく活動全体を指します。

・ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001とは ISMSに関する国際規格です。この認証は、組織が情報の「機密性（許可された人だけが情報にアクセスできる）」「完全性（情報が正確で改ざんされていない）」「可用性（必要な時に情報にアクセスできる）」を維持し、情報セキュリティに関するリスクを適切に管理・運用していることを証明するものです。

・ISO/IEC 27017

ISO/IEC 27017とは ISO/IEC 27001を土台として、クラウドサービスに特化した情報セキュリティ対策と管理策を定めた国際規格です。クラウドサービスを提供する事業者として、また利用者として、どのようなセキュリティ対策をすべきかが示されています。この認証の取得により、「helpmeee! KEIKO」がクラウドサービスとして高いセキュリティ水準で開発・運用されていることを示します。

■helpmeee! KEIKOサービス概要

・サービス名称：helpmeee! KEIKO

・提供開始日：2022年9月1日

・公式サイト：https://www.helpmeee.jp/

・対応範囲：日本国内

・お問合せ先：bizdev.vt@valuence.inc（AX事業部 KEIKO課）

■バリュエンステクノロジーズ株式会社（https://www.valuence-t.com/(https://www.valuence-t.com/)）概要

・設立：2019年11月1日

・代表者：代表取締役社長 田中 良介

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：システム開発事業、その他関連事業

※バリュエンステクノロジーズ株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/(https://www.valuence.inc/)）のグループ企業です。