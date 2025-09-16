インターネットマーケティングから新規事業立ち上げまで、多角的な課題解決で顧客を魅了してきた亀谷誠一郎の最新作『負けない人生戦略』が、Amazon POD／kindleで販売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、インターネットマーケティングから新規事業立ち上げまで、多角的な課題解決で顧客を魅了してきた亀谷誠一郎の最新作『負けない人生戦略』を2025年9月12日（金）よりAmazon POD書籍およびkindleで販売開始しましたことを発表します。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814926898
（※）POD（プリント・オン・デマンド）書籍は、アマゾンのみでの販売となります。
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJQT99T
『負けない人生戦略』
【内容紹介】
●大成功とかじゃなく普通に幸せになりたい人
●努力しているのに何か上手くいかない人
●これからの人生の指針を考えたい人
……必見！
「負けない人生」とは何か？
「本当の自由」とは何か？
人生のルールを理解して、人的資本・社会的資本・金融資本を運用しながら粛々と生きること。そして自分のゴールに向けて、生まれ持った時間と身体を使い切って終わること。それが「負けない人生戦略」です。
本書をきっかけに、あなたが自分と向き合い、自分なりの「負けない人生」をぜひ手に入れてください。
【目次】
第1章 人生設計の地図を描く
第2章 あなたの人生戦略を決める「基本ルール」と「３つの資本」
第3章 「資源」と「資本」の投資戦略
第4章 人生の成果を最大化する〝投資戦略〝の本質
第5章 仕事という資本運用装置について考える
第6章 負けない人生戦略
第7章 心が折れそうになったときに読む章
【著者プロフィール】
亀谷 誠一郎（かめたに せいいちろう）
福岡県生まれ。早稲田大学卒業後、株式会社サイバー・コミュニケーションズ（現CARTA COMMUNICATIONS）入社。九州支社を立ち上げ、九州エリア長に就任。多くの通販会社のネット広告・メディアバイイングを統括。その後、株式会社BBDO J WESTにて上海事務室を立ち上げ、上海事務室長に就任。中国におけるPR企画の立案、海外サイトのローカライズにおけるディレクターとして活躍。2011年売れるネット広告社の創業メンバーとして、全部門の責任者を担当。会社を成長に導いた。2015年よりプライベートエージェンシー(R)株式会社はこを創業し、粛々とお客様のマーケティング活動に伴走し続けている。
【商品情報】
●タイトル：『負けない人生戦略』
●発売日：2025年9月12日 ●発売場所：Amazon ●POD定価：1,958円（税込）、電子書籍定価1,760円（税込）
●POD判型：四六判
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
URL:http://www.goma-books.com/
Twitter:@gomabooks
facebookページ:http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
会社名:グローバルパートナーズ株式会社
代表者:代表取締役 山本康二
所在地:東京都豊島区池袋２－40－13
池袋デュープレックスビズ６Ｆ
TEL：03-6897-3684
FAX：03-6866-8566
URL：http://www.global-p.com/
事業内容：
◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年
◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年
◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai
◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.
◎オンラインスクール事業、海外留学事業
◎出版事業（サブスク出版）
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
