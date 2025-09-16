退職祝い・お誕生日祝いなどに最適 ─【燕三条】 純チタン製二重タンブラー「涼-りょう-」ブラウン350ml
燕三条からの贈り物、職人技と最新技術が融合した「純チタン製二重タンブラー 涼-りょう-」
チタンならではの軽やかさと耐久性、さらには二重構造による優れた保冷・保温効果で、飲み物の美味しさを長時間キープします。氷が溶けにくいため、ウイスキーやビールなどのアルコールはもちろん、アイスコーヒーやお茶も最後の一口まで香り高く楽しめます。
また、金属特有のにおい移りが少ないのもチタンの特長。素材の味わいを邪魔することなく、毎日の一杯を上質な時間に変えてくれます。落ち着きのあるブラウンカラーは、大人のテーブルに自然に馴染み、ギフトにも最適です。
容量350mlと使いやすいサイズ感で、自宅でもオフィスでも大活躍。スタイリッシュで実用性の高い逸品を、ぜひこの機会にお試しください。
純チタン製二重タンブラー 涼-りょう-ブラウン 350ml 名入れ対応
https://naire-shop.com/naire-horie-081/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329691&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
