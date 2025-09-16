「NARUTO＆BORUTO 忍里」特別任務 最新作第26弾「イチャイチャタクティクス捜索」編 開催決定！ 2025年12月より開催決定！
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、『NARUTO-ナルト-』・『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』で活躍する各キャラクターやストーリーのサイドストーリーを新たに描き、謎解きゲームとして体感できる「NARUTO＆BORUTO 忍里」特別任務を第25弾まで開催してきました。
そしてこの度、最新作となる特別任務第26弾『イチャイチャタクティクス捜索』編を、2025年12月より開催することが決定いたしました！今回解禁されるのは、本任務のキービジュアル。アニメでも熱い友情と戦いを繰り広げた「マイト・ガイ」と「はたけカカシ」が登場！カカシの愛読書『イチャイチャタクティクス』紛失事件をめぐるオリジナルストーリーが描かれます。『NARUTO-ナルト-』ファン必見の新たな特別任務に、ぜひご期待ください。今後の詳細情報は続報にて順次公開予定です。どうぞお楽しみに！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329666&id=bodyimage1】
■「NARUTO＆BORUTO 忍里」特別任務 第26弾『イチャイチャタクティクス捜査』編 概要
開催日：
2025年12月
内容：
詳細は、順次発表させていただきます。
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
そしてこの度、最新作となる特別任務第26弾『イチャイチャタクティクス捜索』編を、2025年12月より開催することが決定いたしました！今回解禁されるのは、本任務のキービジュアル。アニメでも熱い友情と戦いを繰り広げた「マイト・ガイ」と「はたけカカシ」が登場！カカシの愛読書『イチャイチャタクティクス』紛失事件をめぐるオリジナルストーリーが描かれます。『NARUTO-ナルト-』ファン必見の新たな特別任務に、ぜひご期待ください。今後の詳細情報は続報にて順次公開予定です。どうぞお楽しみに！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329666&id=bodyimage1】
■「NARUTO＆BORUTO 忍里」特別任務 第26弾『イチャイチャタクティクス捜査』編 概要
開催日：
2025年12月
内容：
詳細は、順次発表させていただきます。
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ