昨年の感動を超えて、さらなる進化を遂げたディナーショーを開催！『KODA KUMI Dinner show 2025-2026「Love＆Songs」』

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

『KODA KUMI Dinner show 2025-2026「Love＆Songs」』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/event/koda-kumi/

ホテルニューオータニ（東京）では、2025年12月28日（日）に倖田來未によるディナーショー『KODA KUMI Dinner show 2025-2026「Love＆Songs」』を2部制で開催いたします。

昨年の感動を超えた、さらなる進化を遂げたディナーショーをお届け！

2000年11月に「TAKE BACK」で全米デビューし、2004年リリースの「キューティーハニー」で一大ブームを巻き起こした倖田來未。デビュー25周年イヤーとなる2025年7月には「42歳の今の自分が一番好き！」をキーワードに、ありのままの倖田來未をすべて披露した『倖田的ビューティ（BEAUTY）』を発売し、大きな話題に。また、25周年記念として2024年12月に自身初となるディナーショーをホテルニューオータニ（東京）で開催し、大好評となりました。

そして今年12月、昨年の感動を超え、さらなる進化を遂げてディナーショーを開催いたします。バンドの生演奏とともに贈る至極のPREMIUM LIVEを、ホテル料理長が手がけるこの日限りのスペシャルコースメニューとともにお愉しみいただけます。

倖田來未プロフィール

2000年「TAKE BACK」で全米デビュー。ビルボードダンスチャートで最高位18位を記録。ベストアルバムは累計200万枚を突破。東京ドーム、横浜スタジアムをはじめ、47都道府県ツアーや大型アリーナツアーを開催し、全国で記録的な動員を達成。

オリコン首位獲得や各賞受賞を重ね、日本を代表する女性アーティストとしての地位を確立している。

デビュー25周年のアニバーサリーイヤーに突入し、10月東京、12月大阪のアリーナツアーを発表するなど精力的に活動する。

概要

[日程] 2025年12月28日（日）

[時間] 1部 開場 12:30／ 食事 13:00／ショー 14:30

2部 開場 18:00／ 食事 18:30／ショー 20:00

[料金] 1名さま \50,000

※料金にはショー、お食事、お飲物、税金・サービス料が含まれます。

[ご予約] 2025年9月17日（水）10:00～

※ウェブ予約限定とさせていただきます。

※未就学のお子さまのご入場はご遠慮いただいております。

[会場]

東京都千代田区紀尾井町4-1

ホテルニューオータニ（東京）「鶴の間」（ザ・メイン 宴会場階）

[お問い合わせ]

Tel: 03-3234-7777（宴会予約直通 平日 10:00～18:00 土・日・祝 9:00～18:00 ※火曜定休）