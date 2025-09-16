応募の詳細情報を公開　プログラミング学習アプリ「プログラマッピング」作品コンテスト

株式会社ユニティ

8月にアナウンスしていた小学生向け作品コンテスト「第1回プログラマッピング コンテスト2025」について、特設ページの内容を更新し、応募方法や、よくある質問（FAQ）などの詳細情報を公開しました。

子どもたちの創造力と想像力を育むことを目的とし、全国の小学生グループからオリジナル作品を募集します。

プログラマッピングについて

「プログラマッピング」は、株式会社ユニティとエプソン販売株式会社が共同開発した、小学生向けのプログラミング教育アプリです。プロジェクションマッピングの技術を活用し、子どもたちが自らのアイデアを映像作品として表現することで、プログラミング的思考力と創造力を育むことができます。

プログラミングとプロジェクションマッピングをかけあわせた「プログラマッピング」のアプリで作った作品を全国から募集します。

本コンテストでは、全国の小学生（3～6年生）を対象に、2人以上のグループでの作品応募を受け付けます。学校や塾など教育現場での活用を想定しており、「作品としてのおもしろさ」と「学校での体験や学んだ点」を基準に審査します。

子どもたちがグループで制作に取り組むことで協働的な学びを実現し、日頃の学びの成果やアイデアを作品に反映させることで総合的な学習の機会となります。また、作品をクラスメイトや地域の方に発表することを通して、表現力やコミュニケーション力を育みます。

コンテスト開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104360/table/13_1_11c4ac820fe62a716840e64634e4fa10.jpg?v=202509160457 ]

EPSON EB-L210Wビジネスプロジェクター

金賞：EPSON EB-L210Wビジネスプロジェクター 3台

銀賞：EPSON EB-L210Wビジネスプロジェクター 2台

銅賞：EPSON EB-L210Wビジネスプロジェクター 1台

応募方法

- アプリの準備：「プログラマッピング」をインストールし、基本操作を確認- 作品制作：投写場所を決める、ストーリーを考える、「プログラマッピング」を使ってプログラミングをする- 発表と撮影：プロジェクターで投写し、作品の内容と発表の様子が伝わるように動画撮影- 提出：特設ページの応募フォームから、動画ファイルと必要事項を送信

※撮影・提出に関する注意事項は、特設ページに掲載のFAQをご参照ください。

※プログラマッピングの授業での進め方の詳細は下記URLをご参照ください。

（https://www.epson.jp/products/bizprojector/software/programapping/#section04）

特設ページ

▼第1回プログラマッピング コンテスト2025

https://www.uni-ty.com/programapping/contest2025/(https://www.uni-ty.com/programapping/contest2025/?src=prtimes)

▽（参考）アプリ紹介ページ

https://www.uni-ty.com/programapping/

▽（参考）エプソン販売株式会社「プログラマッピング」紹介ページ

https://www.epson.jp/products/bizprojector/software/programapping/

小学生向け作品コンテスト「第1回プログラマッピング コンテスト2025」は、エプソン販売株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：栗林治夫）と株式会社ユニティ（本社：大阪市西区、代表取締役：山下優之）が共同で開催いたします。

会社情報

株式会社ユニティは、「すべての人を笑顔に」を企業理念に掲げ、知育・教育アプリケーションの企画・開発を通じて、安心して利用できるインターネットサービスの創造を目指しています。2003年の設立以来、教育現場に寄り添ったサービスを提供し、未来を担う子どもたちの学びを支援しています。

【商 号】株式会社ユニティ

【本 社】大阪市西区阿波座1-4-4 野村不動産四ツ橋ビル 2F

【U R L】https://www.uni-ty.com

【代表者】山下優之

【事業内容】知育・教育アプリの企画・デザイン・開発・販売・運営

・遊びながら知能を鍛える知育アプリ「あそんでまなぶ！シリーズ」

https://www.uni-ty.com/asondemanabu/

・園児・児童向け会員制の知育・教育アプリ「あそんでまなぶ！ for スクール 」

https://www.uni-ty.com/for_school/

