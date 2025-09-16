「ふるなび」で、山形県河北町が2つのクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）が、山形県河北町のクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始しました。

■プロジェクト１.

河北中央公園で走っているいもこ列車（蒸気機関車）を未来に繋ぎたい！

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=878

《支援の概要》

「いもこ列車」は、大正5年に河北町で運行を開始した県内初の私鉄で、廃止されるまでの約20年間にわたり地域の重要な交通機関として活躍しました。機関車の煙突から出る火の粉で茅葺きの屋根が火事にならないよう煙突にカバーをして走り、その煙突の形がいもこ（山形弁で里芋）に似ていることから名付けられ、最盛期には年間約10万人を運びました。その後、「子どもたちに夢を、また、町の活性化のために」と、河北青年会議所の皆さんが同型の機関車を台湾から購入して、昭和63年に町に寄贈しました。現在は河北中央公園で動態保存されながら、年に6回35年以上にわたり無料で一般公開されています。

しかし、枕木の老朽化が進み、安定運行のためには全128本の枕木の交換が必要です。いもこ列車は今も家族連れや鉄道愛好家でにぎわい、町の活性化に欠かせない存在です。安定した状態で走行させるためにも、皆さまのご支援をお願いいたします。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、いもこ列車が安全に走行できるよう老朽化した全128本の枕木の交換に活用されます。

■プロジェクト２.

野生鳥獣類の救護所を担う山形県内唯一の動物園。70年以上続く動物園が100年先も動物たちとともに笑顔で過ごす未来のために。

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=865

《支援の概要》

河北町児童動物園は、昭和28年に旧保育所で子どもたちの情操教育の一環として誕生し、現在は山形県内唯一の動物園として約30種130匹の動物を飼育しています。昨年「多くの人に親しまれ、賑わう動物園」「来園者にやさしい動物園」「動物にやさしく良好な飼育ができる動物園」を基本方針として工事を実施し、令和7年4月にリニューアルオープンを迎えました。ポニーやシカのエサやり、ヤギやウサギとのふれあいなど、小さな動物園ならではの体験を提供し、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。また、野生鳥獣類救護所としての役割も担い、自然に戻ることが難しい動物たちを終生飼育するなど、命を守りつなぐ活動にも取り組んでいます。

しかし近年は、エサ代、消耗品代、救護した動物たちの医薬材料費などの管理費が増えている現状です。これからも動物たちの笑顔と未来を守るためには、皆様のご支援が大きな力になりますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、動物たちがより幸せに暮らしていけるよう、「救護動物の応急処置のための医薬材料費」「飼育に使用する消耗品やエサ代」「施設の修繕や維持管理」などに活用されます。

■山形県河北町（かほくちょう）について

山形県のほぼ中央にあって、万年雪を抱く月山や、雄大な朝日岳を遠くに望みながら、山形県の母なる川、最上川と清流寒河江川に囲まれた、風光明媚な環境の中にあります。

コシの強い田舎そばに、鶏肉からダシをとったタレをかけた冷たい肉そばは、冬でも人気のソウルフードです。日本トップクラスの生産量を誇るさくらんぼも是非一度ご賞味ください。

・山形県河北町の返礼品一覧はこちら

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=328

※都合により、リンク先が表示されない場合がございます。予めご了承ください。

