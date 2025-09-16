『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』コラボ第3弾復刻開催！劇場版キャラのカードが多数再登場！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

スマートフォンゲーム「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」（以下、『忍ツボ』）は『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』とのコラボイベント第3弾を復刻開催することをお知らせいたします。また、コラボ第3弾の復刻開催を記念して、2025年9月16日(火)より、ゲーム内で記念ガチャを実施し、劇場版キャラのカードが多数再登場することをお知らせいたします。

■劇場版コラボガチャが期間限定で復刻開催！「タソガレドキ忍軍」が再登場！

期間中、劇場版をモチーフとした【タソガレドキ忍軍】のカードがピックアップガチャで再登場いたします！

開催期間：

2025年9月16日(火)メンテナンス後 ～ 2025年10月1日(水)12:59まで



・タソガレドキ忍軍キャラクター情報

[劇場版]雑渡昆奈門

タソガレドキ忍軍の忍び組頭。

腕は一流で部下からの信頼も厚い。

[劇場版]諸泉尊奈門

タソガレドキ忍軍・雑渡昆奈門の部下。

以前、土井先生にチョークや出席簿などの文房具で見事にあしらわれ、惨敗したことを根に持っている。

■無限ドクタケ城開催！ムゲンのツボガチャに[劇場版]天鬼が再登場！

・キャラクター情報

[劇場版]天鬼

突如現れたドクタケ忍者隊の軍師。

稗田八方斎とともに、忍術学園打倒と天下統一のため、忍務を遂行している。

ムゲンのツボガチャは無限ドクタケ城イベント報酬のムゲンの札を入手することで引くことができます。イベントをプレイしてムゲンの札をたくさん集め、キャラクターをゲットしましょう！

▼ 無限ドクタケ城イベントについて▼

無限に登場する敵をやっつけていくイベントです。

到達した階層や開催期間内のランキング順位に応じて報酬が入手できます。

何度も挑戦して、より高い階層を目指しましょう！



開催期間：

2025年9月16日(火)メンテナンス後 ～ 2025年10月1日(水)12:59まで



公式サイト：https://nintsubo.com/

公式X：https://twitter.com/nintsubo

iOSダウンロードページ：https://apps.apple.com/app/id1620131885

Androidダウンロードページ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintsubo

■製品概要

タイトル名 ：忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段

リリース日 ：2022年10月24日

ジャンル ：ロールプレイング

プラットフォーム：App Store / Google Play

配信国 ：日本・韓国・台湾・香港・インド・インドネシア

タイ・マレーシア・シンガポール・ベトナム・フィリピン

配信言語 ：日本語

本体価格 ：無料(アイテム課金)

■合同会社ナルコナルについて

合同会社ナルコナルは、「日本の素晴らしいコンテンツをいろんなチャネルを通じて世界中にお届けしたい」という思いのもと作られた会社です。ゲーム事業を通して日本の素晴らしいコンテンツを世界中のお客様にお届けしてまいります。

代表者：谷口祐一郎

Webサイト：https://www.nalkonal.com/