【東京ベイ有明ワシントンホテル】「ゆりかもめ」開業30周年記念！「ゆりかもめのある風景」フォトコンテスト開催　最優秀賞は「ゆりかもめコラボルーム」宿泊ご招待！

藤田観光株式会社

東京ベイ有明ワシントンホテル（東京都江東区、総支配人：渡辺 恭庸）は、今年開業30周年を迎える新交通ゆりかもめとの特別コラボレーション企画を実施します。第一弾として、「ゆりかもめのある風景」フォトコンテストを2025年9月16日（火）から10月15日（水）まで開催いたします。

東京都心とお台場・有明・豊洲エリアを結び、東京のベイエリアを象徴する新交通システム「ゆりかもめ」。臨海副都心の街並みやレインボーブリッジを渡るダイナミックな車窓は、多くの人々に愛されています。当ホテルは「東京ビッグサイト駅」および「有明駅」から徒歩約3分とアクセスが良く、一部の客室からはゆりかもめを望むことができ、お客さまからもご好評いただいております。

今年開業30周年を迎える「ゆりかもめ」とのコラボレーション企画第一弾として、Instagramにて「ゆりかもめのある風景」フォトコンテストを実施いたします。募集テーマは「ゆりかもめのある風景」。ゆりかもめ沿線の街並みや旅の思い出、日常の一瞬を撮影した写真を、指定ハッシュタグとともにご応募ください。応募作品の中から、最も印象深い作品、鉄道への愛が伝わる作品、有明とゆりかもめの魅力が伝わる作品を計3点選出し、宿泊招待券などの豪華副賞を進呈いたします。

「ゆりかもめのある風景」は人それぞれ。朝の通勤で見上げた1枚、観光で訪れたお台場の景色、ホテルの客室から眺めた走行シーンなど、多彩な視点から撮影された作品を心よりお待ちしております。

さらに、コラボレーション企画第二弾として、「ゆりかもめコラボルーム」を10月中旬から販売予定。“ゆりかもめと過ごすひととき”を楽しめる特別な空間をどうぞお楽しみに。

【イベント概要】

◎名称 「ゆりかもめのある風景」フォトコンテスト

◎募集テーマ ゆりかもめのある風景

◎応募期間 2025年9月16日（火）～10月15日（水）

◎応募方法

１.当ホテル公式Instagramアカウント（＠tokyobayariakewh_official(https://www.instagram.com/tokyobayariakewh_official/?hl=ja)）をフォロー

２.募集テーマの写真とタイトルを、指定ハッシュタグとともに投稿

#ゆりかもめのある風景 #東京ベイ有明ワシントンホテル

◎入選/副賞

・最優秀賞 1名さま / ゆりかもめコラボルーム宿泊招待券（朝食付）1組2名さま

・ゆりかもめ賞 1名さま / ゆりかもめグッズ詰め合わせ

・東京ベイ有明ワシントンホテル賞 1名さま / ホテル宿泊招待券（朝食付）1組2名さま

※景品の発送は日本国内に限ります。

※一部の応募作品は、ホテルロビーおよびゆりかもめコラボルームにて展示いたします。

◎選考方法

ホテルスタッフが選考を行い、入賞者には10月下旬頃、ダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

◎公式HP https://washington-hotels.jp/ariake/campaign/12523/

■ゆりかもめコラボルームについて

今年、開業30周年を迎える「ゆりかもめ」との特別コラボレーションルーム。10月中旬より販売開始予定。

実際の運転台・運転席を体験できる特別な設えとなっており、鉄道ファンはもちろん、ご家族やカップルにもお楽しみいただけます。また、客室の窓からは「ゆりかもめ」をはじめ、東京ビッグサイトや海、夜景まで一望でき、ここでしか味わえない“ゆりかもめと過ごすひととき”を楽しめます。

【東京ベイ有明ワシントンホテル概要】

所在地 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-11

アクセス りんかい線「国際展示場駅」、新交通ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」・「有明駅」より徒歩3分

客室数 830室

TEL 03-5564-0111（代表）

公式HP https://washington-hotels.jp/ariake/

【藤田観光について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えます。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP https://www.fujita-kanko.co.jp