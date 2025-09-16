¥Ê¥Î¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤è¤ê¡¢½©¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀWEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖWorkday Style¡×¤¬¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒTSI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼ÃÏ µ£¡Ë¤Î¥Ê¥Î¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËWEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖWorkday Style¡×¤ò¸ø³«¡£
½©¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢ÌÜÅª¤äµ¤Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë4¤Ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Workday Style
https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/250912-ws-workday-style
Soft Formal Style
Äø¤è¤¤½À¤é¤«¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë
¥É¥é¥¤¥¦¥§¥¶ー¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ð¥¤¥«¥éー¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥Ù¥¹¥È¡¡\12,100(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥°¥ìー/¥Ö¥é¥¦¥ó/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§F
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥µー¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¿¥Ã¥¯¥¤ー¥¸ー¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡¡\12,320(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥Á¥ã¥³ー¥ë/¥Ö¥é¥¦¥ó
¥µ¥¤¥º¡§S/M
Relaxed Desk Style
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥«¥Õ¥§¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë
V¥Í¥Ã¥¯¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥·¥ã¥Ä¡¡\12,100(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§F
¥Ä¥¤¥ë¥¦¥§ー¥Ö¥¿¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¡¡\13,200(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥«ー¥
¥µ¥¤¥º¡§S/M
Business Mode Style
¥â¥À¥ó¤ÇÃÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥µー¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡\17,600(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥Á¥ã¥³ー¥ë/¥Ö¥é¥¦¥ó
¥µ¥¤¥º¡§S/M
V¥Í¥Ã¥¯¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¡\16,500(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥¦¥ó/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§S/M
Feminine Classic Style
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÂç¿Í¤Î¥ï¥ó¥Ô¥¹¥¿¥¤¥ë
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥µー¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯V¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡\14,300(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥Á¥ã¥³ー¥ë/¥Ö¥é¥¦¥ó
¥µ¥¤¥º¡§S/M
¥Ô¥³¥Õ¥ê¥ë¥Õ¥ì¥¢¥Ö¥é¥¦¥¹¡¡\11,000(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Û¥ï¥¤¥È
¥µ¥¤¥º¡§F
