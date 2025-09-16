新進気鋭のダンスボーカルグループ・BUDDiiSのオフィシャルサイト＆ファンクラブをリニューアルオープン！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年9月16日（火）に、BUDDiiSのオフィシャルサイト＆ファンクラブをリニューアルオープンしました。
BUDDiiS（バディーズ）は、スターダストプロモーション所属新人・若手俳優で構成された「EBiDAN（恵比寿学園男子部）」内の9人組ダンスボーカルグループです。2021年5月にデジタルシングル「CLICK ME」でデビューし、1stアルバム「BRiLLiANT」はオリコンデイリーチャート一位を獲得。日本武道館での2daysワンマンライブはSOLD OUT、グループ史上最大規模となるさいたまスーパーアリーナでのライブも成功させたほか、2025年には海外公演を含んだ8都市15公演に及ぶツアーを開催。さらには初のアリーナツアー「BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -」を控えているなど、結成5周年を迎えた彼らの勢いは止まるところを知りません。
＜BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -＞
【神奈川】横浜アリーナ
■9月20日（土）
開場15:00 / 開演16:00
■9月21日（日）
開場15:00 / 開演16:00
【大阪】大阪城ホール
■9月27日（土）
開場15:00 / 開演16:00
今回リニューアルオープンしたのはBUDDiiSのオフィシャルサイト＆ファンクラブです。
活動の最新情報はもちろん、ファンクラブ会員限定の最速チケット先行や、ブログや動画・写真・ライブレポートなどのコンテンツのほか、会員同士でコミュニケーションを楽しめるTALK ROOMなどをお楽しみいただけます。
サイトデザインも一新され、さらに見やすくなったBUDDiiS OFFICIAL SITE、ならびにBUDDiiSLANDをぜひご覧ください。
詳細は下記URLよりご確認いただけます。
【オフィシャルサイト＆ファンクラブ詳細】
■オフィシャルサイト名 ／ ファンクラブ名
BUDDiiS OFFICIAL SITE ／ BUDDiiSLAND（バディーズアイランド）
■URL
https://buddiis.com/
■会費
年会費 4,400円（税込）
入会金 1,100円（税込）
※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。
【株式会社SKIYAKI 会社概要】
社名：株式会社SKIYAKI
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F
代表者：代表取締役 小久保 知洋
資本金：31百万円
事業内容：プラットフォーム事業
URL：https://skiyaki.com/
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。