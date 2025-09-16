『ムーブスポーツ』が女子バレーボール「デンソーエアリービーズ」と契約　ユニフォームやチームウェアをサプライ

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社が展開する『MoveSport（ムーブスポーツ）』は、SV.LEAGUE WOMENに所属する女子バレーボールチーム「デンソーエアリービーズ」と2025-26シーズンからのオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしました。「デンソーエアリービーズ」は、福島県郡山市をメインホームタウンとし、SVリーグ（旧Vリーグ）で常に上位の成績を残す強豪で、地元の小中学生を対象としたバレーボール教室の開催など、地域のスポーツ振興活動にも注力しているチームです。

『ムーブスポーツ』は、ユニフォームやチームウェア、トレーニングウェアなどの提供を通じ、選手のパフォーマンスをサポートするとともに、ホームゲームやイベント等で、チームとの連携を生かした施策・プロモーションを実施し、双方のブランド価値の向上を推進してまいります。

『ムーブスポーツ』のユニフォームは10月11日（土）のレギュラーシーズン初戦より着用されます。

＜ユニフォームデザインについて＞

力強さと華やかさをイメージしてチームキャラクターのミツバチのモチーフをゴールドであしらい、大同生命SVリーグ優勝を掴み取る決意を表現しています。ファーストユニフォームはチームカラーの赤、セカンドユニフォームはゴールドが引き立つ黒でそれぞれデザインしました。

左：ファーストユニフォーム 右：セカンドユニフォーム

「デンソーエアリービーズ」について https://airybees.denso.com/

1972年に創部し、1985年度に日本リーグ（現V.LEAGUE V1）に昇格。

「AIRYBEES（エアリービーズ）」は「快活なミツバチたち」という意味で、コート上で躍動する選手たちの姿がミツバチにたとえられています。蜂のように速く鋭い攻撃で日本バレー界の女王を目指しています。

2024年度にSVリーグへの参入およびSVライセンス取得に伴い、メインホームタウンを「福島県 郡山市」に、マザーホームタウンを「愛知県 西尾市」にすることを公表しました。

地元の小中学生を対象とするバレーボール大会「デンソーエアリービーズ杯」や、ホームタウンでのアカデミー事業、バレーボール教室を開催するなど、地域に根付くスポーツ振興活動を積極的に実施しています。