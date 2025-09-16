プリペアード 評判高まる行政連携　埼玉県のDX支援で感謝状と知事表彰を受賞した理由とは（本社：東京都中央区、代表取締役社長：上戸慧一）

■背景と目的

株式会社プリペアード

株式会社プリペアード（本社：東京都中央区、代表取締役：上戸 慧一）は、「社会に必要とされる企業であり続ける」ことを経営の根幹に据え、事業活動と連動したCSR（企業の社会的責任）を推進しています。中でも行政や地域社会との連携を重視し、官民の垣根を越えた課題解決に注力しています。

こうした活動の一環として、埼玉県庁の行政DX推進に大きく貢献。業務効率化および県民サービスの向上に寄与したことが評価され、埼玉県知事より感謝状と表彰を受けました。

■プリペアードのCSR観の特徴

プリペアードのCSRは、単なる企業イメージ戦略ではなく、事業と一体となった実効性のある取り組みが特徴です。

社員一人ひとりにCSRの視点が浸透しており、社会課題の解決に貢献できる製品・サービスの提供を常に意識しています。

また、行政や民間、地域社会の三者と持続的な信頼関係を築く姿勢が、多くのパートナーから高く評価されています。

■埼玉県DX支援の具体的な取り組み

プリペアードは、県庁業務のデジタル化に向けた複数の支援を通じて、地方行政の課題解決に貢献しました。

・庁内ネットワークの最適化とセキュリティ強化

・デジタル機器の選定・導入サポート

・操作研修および運用支援における伴走型支援

これらの取り組みは、地域全体のDXを推進する好事例として評価されました。埼玉県知事からも「中小企業のDX化が地域の競争力向上の鍵である」とのメッセージが寄せられています。

■CSRの展望と今後の活動

プリペアードでは、今回の行政連携による評価を契機に、今後も地域行政・中小企業への支援を全国に広げていく予定です。

また、CSR活動として以下の方針を強化してまいります。

・行政・地域社会との協働を通じた価値創出

・情報インフラを軸とした地域課題の解決

・従業員と社会がともに成長できる持続可能な環境づくり

■会社概要・お問い合わせ先

《会社名》 株式会社プリペアード

《所在地》 株式会社プリペアード 本社所在地

〒104-0061 東京都中央区銀座４丁目14-11

《代表取締役》上戸 慧一

《設 立》 2021年

《事業内容》 オフィス機器コンサルティング・WEBソリューション・オフィス経費削減・環境商材・ネットワークサービス・保守メンテナンス・オフィス移転、開設

《ＵＲＬ》 https://prepared.co.jp/ (https://prepared.co.jp/)

《アクセス》 https://maps.app.goo.gl/Mee28uiNfKWgxNex6 (https://maps.app.goo.gl/Mee28uiNfKWgxNex6)

《問い合わせ先》

TEL：03-6810-9032

e-mail：info@prepared.co.jp

リリースに関する報道お問い合わせ先：

株式会社プリペアード 担当：柴山明久

TEL：03-6682-3067

e-mail：info@prepared.co.jp