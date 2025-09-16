プリペアード 評判高まる行政連携 埼玉県のDX支援で感謝状と知事表彰を受賞した理由とは（本社：東京都中央区、代表取締役社長：上戸慧一）
■背景と目的
株式会社プリペアード（本社：東京都中央区、代表取締役：上戸 慧一）は、「社会に必要とされる企業であり続ける」ことを経営の根幹に据え、事業活動と連動したCSR（企業の社会的責任）を推進しています。中でも行政や地域社会との連携を重視し、官民の垣根を越えた課題解決に注力しています。
こうした活動の一環として、埼玉県庁の行政DX推進に大きく貢献。業務効率化および県民サービスの向上に寄与したことが評価され、埼玉県知事より感謝状と表彰を受けました。
■プリペアードのCSR観の特徴
プリペアードのCSRは、単なる企業イメージ戦略ではなく、事業と一体となった実効性のある取り組みが特徴です。
社員一人ひとりにCSRの視点が浸透しており、社会課題の解決に貢献できる製品・サービスの提供を常に意識しています。
また、行政や民間、地域社会の三者と持続的な信頼関係を築く姿勢が、多くのパートナーから高く評価されています。
■埼玉県DX支援の具体的な取り組み
プリペアードは、県庁業務のデジタル化に向けた複数の支援を通じて、地方行政の課題解決に貢献しました。
・庁内ネットワークの最適化とセキュリティ強化
・デジタル機器の選定・導入サポート
・操作研修および運用支援における伴走型支援
これらの取り組みは、地域全体のDXを推進する好事例として評価されました。埼玉県知事からも「中小企業のDX化が地域の競争力向上の鍵である」とのメッセージが寄せられています。
■CSRの展望と今後の活動
プリペアードでは、今回の行政連携による評価を契機に、今後も地域行政・中小企業への支援を全国に広げていく予定です。
また、CSR活動として以下の方針を強化してまいります。
・行政・地域社会との協働を通じた価値創出
・情報インフラを軸とした地域課題の解決
・従業員と社会がともに成長できる持続可能な環境づくり
■会社概要・お問い合わせ先
《会社名》 株式会社プリペアード
《所在地》 株式会社プリペアード 本社所在地
〒104-0061 東京都中央区銀座４丁目14-11
《代表取締役》上戸 慧一
《設 立》 2021年
《事業内容》 オフィス機器コンサルティング・WEBソリューション・オフィス経費削減・環境商材・ネットワークサービス・保守メンテナンス・オフィス移転、開設
《ＵＲＬ》 https://prepared.co.jp/ (https://prepared.co.jp/)
《アクセス》 https://maps.app.goo.gl/Mee28uiNfKWgxNex6 (https://maps.app.goo.gl/Mee28uiNfKWgxNex6)
《問い合わせ先》
TEL：03-6810-9032
e-mail：info@prepared.co.jp
リリースに関する報道お問い合わせ先：
株式会社プリペアード 担当：柴山明久
TEL：03-6682-3067
e-mail：info@prepared.co.jp