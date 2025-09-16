金澤志奈 比嘉一貴 ブリヂストンゴルフのボールで、国内女子メジャー/国内男子ツアーを同週制覇！

ブリヂストンスポーツ株式会社

9月11日～14日に大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）で行われた国内女子メジャー「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」において、3位からスタートしたボール・グローブ契約の金澤志奈が、最終日、2バーディ、1ボギーの71ストロークでプレーし、通算10アンダーとしてトップタイでホールアウト。その後、プレーオフを制し、ツアー初優勝を国内メジャーで果たしました。また、2位にはボール・クラブ・用品契約の桑木志帆、6位タイにはボール・クラブ・用品契約の佐藤心結、10位タイには、ボール・用品契約の荒木優奈とボール・クラブ・用品契約の阿部未悠が入りました。

また、9月11日～14日にJack Nicklaus Golf Club（韓国）で行われた韓国とアジアと日本ツアーの3共催試合「Shinhan Donghae Open」において、首位からスタートしたボール・用品・アパレル契約の比嘉一貴が、最終日、5バーディ、1ボギーの68でプレーし、通算18アンダーで、今季ツアー2勝目、国内男子ツアー8勝目を果たしました。

今後も当社契約選手の活躍にご注目ください。

◆ゴルフボールの商品情報詳細は下記URLよりご確認ください。

https://jp.golf.bridgestone/bs-products/ball/bsg/xxs