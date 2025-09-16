NHN テコラス、Google Cloud セキュリティ診断サービスの提供を開始

NHN テコラス株式会社

NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉 章照、以下：NHN テコラス）は、7,000契約を突破し拡大中のクラウド総合支援サービス「C-Chorus（シーコーラス）」において、Google Cloud 利用企業向けセキュリティ診断サービスの提供を開始したことをお知らせします。

本サービスはクラウドのインフラからプラットフォーム、アプリケーションまでの各種セキュリティ診断の実施と対策内容の提案、改善の実施までをご提供するものです。

また本サービスのリリースに合わせてサイバー攻撃の実例もご紹介する実践セミナーを9月18日(木) にオンラインで開催します。

Google Cloud セキュリティ診断サービスについて

サービス提供開始の背景

中小企業からスタートアップ企業まで、クラウドの導入や利用量を増加させる企業が急速に拡大していますが、クラウド特有の事象に起因するサイバーインシデントの増加や各種コストも問題視されています。(*)

クラウド環境における設定のミスや、脆弱性有無の不正確な把握状況は、セキュリティインシデントの懸念になり、不正アクセス・情報漏洩・マルウェア感染などにつながりかねません。

クラウドセキュリティの維持管理は、導入・運用担当者、情報システム部門やリスク・コンプライアンス担当部門など、広範囲にわたって考慮すべき重要な経営課題のひとつです。

Google Cloud セキュリティ診断サービス



一般的なインフラ診断で実施されるクラウド環境の脆弱性に限らず、クラウド環境で稼働しているアプリケーションの脆弱性まで幅広く診断し、検出される課題への改善提案を通じて、システム停止や情報漏洩などの潜在的なセキュリティリスクを低減させ、セキュリティ強化をご支援します。

サービス概要

Google Cloud セキュリティ環境・設定診断

IAM と権限管理

・過剰な権限を持つロール、使われていないサービスアカウント、過度な管理者権限の調査

・サービスアカウントキーの適切な管理（長期間更新されていない、不要なキーの有無）

ネットワーク

・0.0.0.0/0 からのアクセス許可、不必要なポートがインターネットに開放されていないか

・VM、データベース、バケットが意図せず公開されていないか

・ファイアウォールルールの設定不備

プラットフォーム診断

OS やミドルウェア、ネットワークの設定不備、不要なサービスの検出、脆弱なパスワードの使用などを診断します。

アプリケーション診断

権限昇格などの認証・認可の設定、SQL インジェクションをはじめとするパラメータ処理などを診断します。

※上記は項目の一例です。詳しくはサービスサイトでご確認いただけます。

「C-Chorus」Google Cloud セキュリティ診断サービス：https://nhn-techorus.com/c-chorus/googlecloud-security-assessment

実践セミナー「サイバー攻撃事例で学ぶ！アプリ脆弱性診断のポイント＆ Google Cloud セキュリティ対策」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45365/table/98_1_5c8f821d6151fd408d278e035e9e9429.jpg?v=202509160428 ]

ウェビナー詳細・お申し込み：

https://us06web.zoom.us/webinar/register/1917538523188/WN_ZA5xXbe5T4SGeKnKbXjnsA

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスはクラウド総合支援サービス「C-Chorus」を中心に、データセンターとクラウド両方の導入・運用や FinOps 実践、および生成 AI やデータ活用などの先端技術の導入支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。クラウド最大手の AWS、Google Cloud の両方から最上位パートナー認定されている、日本国内でも数少ないテックカンパニーです。

会社名 ：NHN テコラス株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 ：代表取締役社長 白倉 章照

事業内容 ： ITインフラ・ソリューション事業

設立 ：2007年4月

URL ：

会社公式：https://nhn-techorus.com/

C-Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ Google Cloud は Google LLC の商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

*独立行政法人情報処理推進機構（ https://www.ipa.go.jp/jinzai/ics/core_human_resource/final_project/2024/cloud-security.html ）

