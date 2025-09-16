サイセイベンチャーズ合同会社

Saisei Ventures （以下「サイセイベンチャーズ」）は、このたび、ジェームズ・フェリシアーノ氏（Mr. James Feliciano）をベンチャーパートナーに任命したことをお知らせします。

フェリシアーノ氏は、日本の製薬企業を経営幹部として20年以上率いてきた経験を有し、革新的な治療法の推進により、グローバルチームを成功に導いた実績を持ちます。直近では、東京を拠点とする戦略的アドバイザリー会社3C Advisors GKを設立し、日本市場における複雑な課題を克服しながら、インパクトのある成果を推進するために複数の組織と提携しています。3Cアドバイザーズ以前には、アッヴィの日本事業統括責任者兼社長として、複数の治療領域における戦略的イニシアチブを統括し、戦略的計画策定と事業運営のパフォーマンス向上を推進しています。また、メルクKGaAでは日本事業統括責任者として、大規模な組織戦略の立案と実行を主導しました。キャリア初期のファイザーでは、日本初のワクチン部門を立ち上げ、小児用ワクチンにおける画期的な償還政策の確立に貢献しています。

サイセイベンチャーズでは、ポートフォリオ企業の経営陣と連携し、開発戦略の策定やグローバル製薬パートナーに対する創薬候補の魅力を高める上で重要な役割を担います。開発後期段階における商業化や市場アクセスに関する深い専門知識を活かし、臨床・規制・保険者の観点から、パートナーシップの成功と市場導入を推進する要素を企業に提示します。

「フェリシアーノ氏のサイセイベンチャーズへの参画を心から歓迎します」と、サイセイベンチャーズのマネージングパートナーであるジョナサン・イェ氏は述べています。「日本の製薬・バイオテクノロジー業界に対する彼の専門知識と洞察力、そしてグローバル規模で戦略を主導・指導・実行してきた実績に裏打ちされた能力は、次世代バイオテクノロジー企業を育成する上で計り知れない価値をもたらすでしょう」

フェリシアーノ氏は、ハンプデン・シドニー大学で心理学の学士号、ミシガン大学で日本研究の修士号、コーネル大学ジョンソン経営大学院でMBAを取得。PhRMA Japan（米国研究製薬工業協会日本オフィス）に積極的に関与し、会長としてイノベーションエコシステム育成の重要性を訴える取り組みを主導しました。専門的な実績に加え、フェリシアーノ氏は業界の人材育成にも深くコミットしています。国際コーチ連盟認定エグゼクティブコーチであり、マーシャル・ゴールドスミス100コーチの一員として、日本の次世代リーダーや駐在役員のメンタリングを行っています。

「バイオテクノロジー業界が転換期を迎えるこのタイミングで、サイセイベンチャーズに参加できることを大変嬉しく思います」とフェリシアーノ氏は述べています。「日本はグローバルイノベーションにおいて重要な役割を担う独自の立場にあり、サイセイベンチャーズのチームと共に変革的な治療法を患者に届ける取り組みを楽しみにしています」

■サイセイベンチャーズについて

Saisei Ventures は、ヘルスケア分野における次世代企業の育成を目指すベンチャーキャピタルです。大胆なアイデアを起点としたベンチャー企業を創出し、技術的、経営的、財務的なガイダンスを提供することで、熱意ある起業家を支援します。グローバルな専門知識と日本のイノベーションを融合させるというアプローチで、人々の健康と生活に大きなインパクトをもたらす、国際競争力のある企業を構築することを目指しています。日本と米国で事業を展開し、独自のネットワークと両国の制度的優位性を活用することによって、ポートフォリオ企業の価値向上に努めています。詳しくは、 https://www.saiseiventures.com/ をご覧ください。