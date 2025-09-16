投資予想ポイ活サービス「CHOOSE」が新機能実装でリニューアル。ユーザーが続けたくなる仕組みと広告主メリットを両立

株式会社CHOOSE

投資予想ポイ活サービス「CHOOSE」新機能実装でリニューアル



株式会社CHOOSEは、投資体験しながらポイ活できるサービス「CHOOSE(https://choose-pt.jp/?utm_source=prt2)」をリニューアルし、ユーザーが続けたくなる仕組みと広告主にとっての価値を両立させる新機能を2025年9月10日（水）に実装しました。

2025年3月に実用最小限の製品であるMVP版を公開後、SNS広告などでユーザーを獲得したものの、予想ゲームへの2回目以降の参加率が約50%に留まるという課題が判明。今回のリニューアルでは、ゲーム感覚で投資を学べる既存の仕組みに加え、予想カレンダー、連続ボーナス、ランキング機能などを導入することで、ユーザーの「遊びながら学び得する」体験を強化し、継続率向上を図ります。

また、広告誘導の強化枠や視認性の改善により、ユーザーの関心にマッチした高単価案件への導線をスムーズにし、広告主の価値も向上させます。

1. リニューアルの背景と目的

CHOOSE公式サイト :https://choose-pt.jp/?utm_source=prt2

近年、副業市場の急成長や投資への若年層の興味の高まりを受けて、株式会社CHOOSE(https://choose-inc.co.jp/)が提供する投資予想×ポイ活サービス「CHOOSE(https://choose-pt.jp/?utm_source=prt2)」は、2025年3月にMVP版を公開。投資初心者向けに直感的な体験設計として好評を博しました。毎日新規ユーザーが安定的に登録しており、日々の予想ゲーム参加者数（DAU）も500件を超えるまでになりました。

しかし、一定割合のユーザーが継続できず、広告活用への導線に改善の余地があることも判明。今回のリニューアルでは、「続けたくなる仕組み」と「広告主にとっての価値」を両立させるべく、UXと運営基盤の両面を強化しました。

【初期リリース以降のユーザー動向と課題】- 2025年3月：MVP版を公開。SNS広告やポイントサイト経由でユーザーを獲得。- 初回参加率は高水準：登録者の約90%が初回予想に参加。- 継続率に課題：2回以上継続したユーザーは約50%、3回以上は約30%に留まる。- 広告利用率も限定的：予想ゲームから広告利用への転換に改善余地がある。

これらの課題を解決し、継続率と広告利用率を同時に高めることが、今回のリニューアルの目的です。

2. CHOOSEとは

- ゲーム感覚で学べる投資体験：日経平均を「上がるか／下がるか」予想するだけで参加可能- 参加リスクゼロ：外れても減点なし、当たれば1～10ポイント獲得- ポイントを自由に交換可能：ギフト券、電子マネー、他社ポイント、現金などに対応- 広告利用でさらに大きく得られる：証券口座の開設やクレジットカードの発行など「CHOOSE」予想ゲーム画面（リニューアル版）



CHOOSEは、「明日の日経平均株価が上がるか？下がるか？」の2択を予想するだけで、投資を体験しながらポイントを獲得できるサービスです。予想が当たるとポイントが付与され、外れてもポイントが減ることはありません。



また、証券口座の開設やクレジットカードの発行などの広告を利用することで、より多くのポイントを獲得することが可能です。貯めたポイントは1ポイント＝1円相当で、デジタルギフト券や電子マネー、他社ポイント、現金などに交換することができます。



⏩ CHOOSE公式サイト：https://choose-pt.jp/

3. 第二フェーズで実装された主な機能

１. 予想カレンダー機能- 予想履歴と結果をカレンダー形式で表示。- 予想回数や正解数、勝率が一目で分かり、ユーザーが自身の成長を実感。２. 連続ボーナス機能- 5日連続で予想参加、3回連続で正解などの条件達成で追加ポイントを付与。- 進捗をゲージ表示し、「あと1回でボーナス！」というワクワク感を演出。３. ランキング機能- 当月の正解数ランキングを毎日更新し、上位入賞者には最大500ptを付与。- 競争心を刺激し、楽しみながら継続率を高める仕組みを導入。４. 広告利用の強化枠と視認性改善- 「おすすめ広告ピックアップ枠」を設置し、高単価案件を自然に訴求。- 「大量ポイント」アイコン装飾を導入し、広告ページへのアクセスを強化。５. ポイント反映のスピードと信頼性の向上- 広告利用で得られるポイントの発生から確定までの流れを改善。- ユーザーには成果が反映される安心感を、広告主には正確な成果計測による効果検証を提供。６. 運営基盤の強化による安定したサービス提供- データ管理や会員対応を効率化し、運営体制をより強固に。- 裏側の仕組みを強化することで、ユーザー体験の質も底上げ。

「CHOOSE」第二フェーズで実装された予想履歴画面とランキング画面

4. リニューアルによる期待効果

- ユーザー継続率の向上自己成長の可視化とゲーミフィケーション要素が「続けたくなる体験」を提供。- 広告主への価値強化投資関心層へのリーチと成果精度の向上により、新たなリード獲得ルートを構築。- 運営効率の改善内部基盤の改善により、安定した運用と柔軟なキャンペーン対応が可能に。

5. CHOOSEの想いとコンセプト

株式会社CHOOSEが提供する「CHOOSE」は、投資をより身近に、直感的かつ楽しく学べる体験を通じて、ユーザーがリスクなくポイントを獲得できる新しいサービスです。

投資初心者の多くが抱える、

👤 「NISAに興味はあるが複雑で分かりにくい」

👤 「投資に関心はあるものの、損失リスクが不安」



といった課題に応えるために設計されており、日経平均株価の「上がる／下がる」を予想するだけのシンプルな仕組みで、ゲーム感覚の投資体験を可能にしています。

この体験を通じて、ユーザーは自然に「株価の動きに関心を持つ」「日経平均を日常的にチェックする」といった投資リテラシーの向上につながり、投資の“はじめの一歩”を安心して踏み出せる環境を提供することを目指しています。



⏩ CHOOSE公式サイト：https://choose-pt.jp/

運営会社（株式会社CHOOSE）の概要

会社名: 株式会社CHOOSE

設立: 2024年6月4日

所在地: 東京都渋谷区南平台町2-13

事業内容: ポイントメディア事業、web3事業

企業理念: 「インターネットの技術で新たな価値を創る」

事業ビジョン: 「ユーザーインセンティブの仕組みを進化させる」

コーポレートサイト: https://choose-inc.co.jp/

サービス詳細はこちら：https://choose-pt.jp/

最新情報は公式Xにて： https://x.com/choose_pt_jp

