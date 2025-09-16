今こそ、男性肌の”壁”を攻略せよ　Men′s Beauty Tips by資生堂オンラインストア×人気漫画『進撃の巨人』がコラボ！全4話のオリジナルコラボ漫画を公開

株式会社資生堂

～資生堂オンラインストア限定特典やWebクーポンがもらえるキャンペーンも実施～

資生堂グループの公式ECサイト「資生堂オンラインストア（SHISEIDO ONLINE STORE）」が発信するメンズ美容情報コンテンツ『Men's Beauty Tips』と、人気漫画『進撃の巨人』がコラボレーションした『Empower Your Skinキャンペーン』を、2025年9月16日（火）より開催します。男性肌に立ちはだかる”壁※”を攻略するオリジナルコラボ漫画コンテンツを、4ヶ月連続でお届けします。

※男性特有の肌悩みや肌トラブル、スキンケアへの抵抗感

《コラボレーションの背景》

資生堂グループは長年にわたりお客さまの年代・性別ごとの皮膚生理や嗜好性について研究を行っています。男女の皮膚生理における様々な違いに加え、男性はスキンケア・サンケア意識が女性よりも低い傾向にあるなど、生活習慣の違いも加わり、結果的に男性は女性よりも老化や肌トラブルを引き起こしやすくなっていることを明らかにしてきました。

メンズブランドやユニセックスブランドまで数多く取り扱う「資生堂オンラインストア」では、メンズ美容情報コンテンツ『Men's Beauty Tips』を通じて、男性を含めた幅広い生活者に「美」の体験・価値提供を行い、”なりたい”自分の実現を目指す方にエールをお届けしています。

今回、そういった男性たちに向けて、”身近に自由に美容を楽しんでもらいたい”という想いのもと、世界中で絶大な人気を誇る漫画『進撃の巨人』とのコラボレーションが実現しました。作中で人気のキャラクターたちが登場するオリジナルコラボ漫画を通じて、スキンケアの習得だけでなく、資生堂ヘアメイクアップアーティストおすすめのメンズ向けアイテムも紹介します。

■オリジナルコラボ漫画を配信

男性肌の悩みと解決法を紹介する本コラボ限定のオリジナルコラボ漫画コンテンツ。『進撃の巨人』で人気の調査兵団に所属するキャラクターたちが男性肌に立ちはだかる”壁※”の攻略法を紹介します。エピソードは全4話あり、毎月キャンペーン特設サイト上で順次公開します。

※男性特有の肌悩みや肌トラブル、スキンケアへの抵抗感

Original Episode1：知られざる男性肌の弱点を認識せよ！

Original Episode2：10月公開 Coming soon

Original Episode3：11月公開 Coming soon

Original Episode4：12月公開 Coming soon

■ここでしか手に入らない資生堂オンラインストア限定特典が貰えるプレゼントキャンペーン

2025年9月16日（火）～2025年12月31日（水）の期間中、条件を満たしたお買い物で、資生堂オンラインストア限定特典やWebクーポンを進呈します。

また、2025年9月16日（火）～2025年9月30日（火）の期間中、資生堂Beauty Keyポイントが10％還元される「秋の化粧品デー」も開催します。この機会にぜひメンズ美容を始めてみてはいかがですか。

【キャンペーン１.】

次回使える1,000円クーポン（WEB限定）プレゼント

期間：2025年9月16日（火）～2025年12月31日（水）

期間中、アンケートに回答＆エントリーの上、1回のご購入金額3,300円（税込）以上でプレゼント

【キャンペーン２.】

資生堂オンラインストアオリジナル 洗顔用泡立てネット（ブラック）プレゼント

期間：2025年9月16日（火）～2025年12月31日（水）

期間中、エントリーの上、対象商品を1品以上含む1回のご購入金額5,500円（税込）以上でプレゼント

【キャンペーン３.】

資生堂オンラインストアオリジナル ポーチ付きオリジナルキットが登場！

期間：2025年10月1日（水）～2025年12月31日（水）

資生堂オンラインストアオリジナルデザインのポーチと本ストア内で購入できるおすすめ商品がセットになった数量限定キットが登場。

※各限定特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※クレ・ド・ポー ボーテは本キャンペーンの対象外です。

■『進撃の巨人』について

諫山創氏により、2009年9月から2021年4月まで講談社『別冊少年マガジン』誌上に掲載され、累計発行部数は1億4,000万部を超える世界的な超人気作。コミックスは全世界18言語・180ヶ国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど今なお世界中で愛されている。

■Men's Beauty Tipsについて

男性向けの美容情報が世の中で少ないという声から生まれた資生堂オンラインストアで配信中のメンズ向けコンテンツ。男性向けに”身近に自由に美容を楽しんでもらいたい”をコンセプトにスキンケア初心者の方にも分かるようにお悩み別のおすすめアイテムや、実際に資生堂で働いているスタッフの愛用化粧品等を紹介しています。

■資生堂オンラインストアについて

資生堂オンラインストアは、デイリー使いのアイテムからラグジュアリーブランドのアイテムまで、さまざまな資生堂グループのブランドを取り扱いしています。新商品・限定品・最新トレンドのビューティー情報まで、幅広くお届けします。

資生堂オンラインストア（運営：資生堂ジャパン株式会社）

《オンラインストア限定 サンプルお試しサービス》

資生堂オンラインストアでは定番アイテムや新商品まで、気になる商品のサンプルセットをお気軽にご注文いただけるサービスをご用意しています。ぜひこの機会にお試しください。

《ギフトにもおすすめ 刻印サービスキャンペーン》

資生堂オンラインストアで、対象商品にお好きな刻印を施すサービスをご利用いただけます。

自分への贈り物としてはもちろん、大切な方に世界に1つだけのオリジナルギフトとしてもおすすめです。この機会にぜひご活用ください。

※刻印サービス料（税込330円）は商品代金とは別途頂戴いたします。

《現品や特典をプレゼント 定期お届けサービス》

無理なく続けて一層キレイを高めていただきたいから、おトクで安心な「定期お届けサービス」をご用意しました。

毎日をがんばるあなたのために、美と健康の習慣づくりを応援します。

■資生堂オンラインストアのうれしいサービス

●税込2,750円以上で送料無料！最短翌日配送でお届け。

●ご購入条件を満たした方に資生堂オンラインストア限定「資生堂パーラー スイーツ」プレゼント

※スイーツ特典・ご購入条件は購入時期によって異なります。

※クレ・ド・ポー ボーテの商品は特典の対象外です。

※特典は数に限りがございますので、毎月無くなり次第終了となります。

●支払い方法は簡単様々

楽天ペイ/d払い/auかんたん決済/Amazon Pay/メルペイ/PayPayなら手数料無料。

●ポイントプログラム

購入に応じて、お買い物に使えるBeauty Key*ポイントが貯まります。

※Beauty Keyとは、資生堂のメンバーシッププログラムです。

