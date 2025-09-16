９月２３日(火)「石巻復興の森植樹祭２０２５」を開催

公益財団法人イオン環境財団

公益財団法人イオン環境財団（理事長 岡田元也 イオン株式会社 取締役兼代表執行役会長）は９月

２３日（火）、「石巻復興の森植樹祭２０２５」を実施します。

石巻市南浜地区は、東日本大震災により甚大な被害を受けました。植樹地の「石巻南浜津波復興祈念公園」は、亡くなられた方々への追悼、震災の記憶と教訓を後世へ伝承し、復興への強い意志を示すことを目的に、国、宮城県、石巻市が一体となって整備した公園です。

当財団は、２０１９年より「復興の森植樹祭」に参画しています。復興のシンボルとなる公園づくりを進め、環境学習や体験もできる森づくりを目指して、２０２８年までの１０年にわたり地域の皆さまとともに植樹・育樹を継続する計画です。これまでに約４３,０００本の植樹を行いました。

本年は、地域ボランティアの皆さまと共に５００名で２,０００本のクロマツ植樹と育樹活動を行います。これまでに植樹したエリアでは生物多様性豊かな森づくり推進のために、育樹活動を行います。



当財団は、今後も被災地復興の植樹をはじめとする環境活動に、積極的に取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124027/table/53_1_5f2be54b43aac04dfe9dedd34b29f891.jpg?v=202509160428 ]

石巻南浜津波復興祈念公園２０２４年育樹活動