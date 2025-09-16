CLANE×KEIJI KANEKOのコラボレーションアイテムの発売が決定! ニュアンスを大切にした”女性が着るメンズ服”が登場いたします。

CLANE DESIGN株式会社

「CLANE(クラネ)×KEIJI KANEKO(金子恵治)」のコラボレーションアイテムを発売すること が決定いたしました。さまざまなブランドやレーベルの監修など、多岐にわたる活動を行うファッションディレクターの 金子恵治氏とのコラボレーションは松本恵奈とのコラボレーション以来、CLANE としては初めて。 ブランド10周年の節目に、2人のこだわりの詰まった全6型のコレクションが誕生しました。金子 氏から見た “松本恵奈の着る服”というイメージから理想の女性像をテーマに、生地からデザインま で今までのCLANEにはない新鮮なラインナップとなっております。着ていくうちに育っていくよう な、長く愛用いただけるアイテムに仕上がっています。

レディース、メンズと違う畑でものづくりをする二人だからこそ生まれた、今回のコレクション。 二人の出会いから今回のコラボレーションアイテムのこだわりなど、たっぷりと語っている「松本恵奈×金子恵治スペシャ ル対談」も9月19日(金)13:00よりCLANE ONLINE STOREの特設ページにて公開予定。ぜひお楽しみに。

【アイテム詳細】

■CLANE×KEIJI KANEKO WOOL SERGE TAILORED JACKET

カラー: NAVY

サイズ: 1/2

金額: \65,000(+Tax)

メンズのテーラリング技術をベースに、女性のために一から構築されたシングルブレストジャケットです。 かなり大きなサイズ設定により、身体と服の間に生まれる余白が新しいフォルムを創出。過度にフィットさせること なく、ゆとりの中に生まれる自然な美しさを表現しています。素材には張りのあるウールサージを使用し、構築的 でありながら上品な質感が特徴です。クラシックなラペルデザインと機能的なポケット配置で、従来の女性服には ないメンズらしいエッセンスを持ちながら、あくまで女性が着て成立するアイテムとして設計されています。

◼CLANE×KEIJI KANEKO HOMESPUN TAILORED JACKET カラー: MIX

サイズ: 1/2

金額: \65,000(+Tax)

メンズのテーラリング技術をベースに、女性のために一から構築されたシングルブレストジャケットです。 かなり大きなサイズ設定により、身体と服の間に生まれる余白が新しいフォルムを創出。過度にフィットさせること なく、ゆとりの中に生まれる自然な美しさを表現しています。素材にはホームスパンを使用し、独特の風合いが特 徴です。クラシックなラペルデザインと機能的なポケット配置で、従来の女性服にはないメンズらしいエッセンスを持 ちながら、あくまで女性が着て成立するアイテムとして設計されています。

◼CLANE×KEIJI KANEKO SATIN DRESS SHIRT カラー: SAX

サイズ: 1/2

金額: \30,000(+Tax)

コットン100%とは思えないシルキーな質感のサテン織り生地を採用したドレスシャツ。非常に軽量でありながら 美しい光沢を持ち、滑らかな肌触りが特徴的です。この特殊なサテン織りにより、コットンでありながらシルクのよう

な上品な風合いを実現しています。 かなり大きなサイズ設定により、身体と服の間に生まれる余白が新しいフォルムを創出。軽やかな生地の特性を 活かし、身体との余白が生み出すドレープ感が美しく表現されます。従来の女性服にはないメンズらしいエッセン スを持ちながら、あくまで女性が着て成立するアイテムとして設計されています。 軽量でシルキーな質感により、重厚になりがちなドレスシャツを軽やかに着こなすことができます。

◼CLANE×KEIJI KANEKO HORSE CLOTH DRESS SHIRT カラー: BROWN

サイズ: 1/2

金額: \30,000(+Tax)

馬布(ホースクロス)をルーツに持つ、ハリとコシのある特別な生地を採用したドレスシャツ。本来は鞍と馬の間に 入れる馬布として使われる非常に強靭な素材を、あえてドレッシーなシャツに落とし込むことで、硬質な質感と女 性の柔らかさが生み出すギャップを楽しめます。 着用するうちに自然なシワが生まれ、経年変化により個性的なニュアンスを獲得していく「育てる服」としての魅力 を備えています。大きめのサイズ設定で、身体との余白が生み出すドレープ感が特徴的な一着です。

◼CLANE×KEIJI KANEKO WOOL SERGE TROUSERS カラー: NAVY

サイズ: 0/1/2

金額: \35,000(+Tax)

ゆったりとしたシルエットで、身体と服の間の余白を活かしたデザインのスーツパンツ。ウエストは大きめのまま設定さ れており、ベルトでギュッと絞って履くスタイルが特徴的です。この絞り方により生まれるドレープ感と、身体との余白 が創出する独特のフォルムが魅力となっています。 素材には張りのあるウールサージを使用し、構築的でありながら上品な質感が特徴。メンズのテーラリング技術を 基盤としながら、女性が着用することで生まれる独特のバランス感を追求しています。

◼CLANE×KEIJI KANEKO HOMESPUN TROUSERS カラー: MIX

サイズ: : 0/1/2

金額: \35,000(+Tax)

ゆったりとしたシルエットで、身体と服の間の余白を活かしたデザインのスーツパンツ。ウエストは大きめのまま設定さ れており、ベルトでギュッと絞って履くスタイルが特徴的です。この絞り方により生まれるドレープ感と、身体との余白 が創出する独特のフォルムが魅力となっています。 素材にはホームスパンを使用し、独特の温かみのある質感が特徴。メンズのテーラリング技術を基盤としながら、 女性が着用することで生まれる独特のバランス感を追求しています。

【金子恵治(かねこけいじ)】

「ブティックカンパニー」代表。ファッションディレクター。 1973年生まれ、東京都出身。〈EDIFICE〉でバイヤーを務めた後に独立し、〈L'ECHOPPE〉の立ち上げに携わる。 2022年、東京・北⻘山に「BOUTIQUE」をオープン。ディレクションから買い付け、販売まで全てを手掛け、デザイナーとのコラボ レーション商品やヴィンテージアイテム、オリジナル商品を取り扱う。2024年には自身初のファッションブランド「FOUNDOUR」をリリー ス。

【CLANE(クラネ)】

松本恵奈がディレクションするレディースファッションブランド。

“ORIGINAL STANDARD”をコンセプトに、現代的なテキスタイル、素材、デザインを取り入れ新しいフォルムを表現。 「自分らしい特別な一枚」を重視し、長く愛用していただける洋服を提案。

CLANE ONLINE STORE : https://clane-design.com

YouTube「Ena Channel」: https://www.youtube.com/@EnaChannel_official

【 CLANE(クラネ)」×「KEIJI KANEKO(金子恵治) 】

■一般発売日 : 2025年9月26日(金)予定

■販売店舗 : CLANE ONLINE STORE、 CLANE 表参道店、CLANEルクア大阪店

※商品詳細ページは9月19日(金)13:00に公開予定です。

※直営店では限定店舗にて展開予定となります。