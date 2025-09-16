AV-Comparatives、European Forum Alpbach 2025のEuregio Innovation Awardにノミネート





調査では、2大スマートホームベンダーの複数デバイスにおける深刻な脆弱性を明らかにしており、IoTおよびOTセキュリティ基準を強化することの緊急性を浮き彫りにしている。

オーストリア、アルプバッハ , 2025年9月16日 /PRNewswire/ -- AV-Comparativesは、 European Forum Alpbach（EFA） の名誉ある Euregio Innovation Award にノミネートされた。このノミネートは、AV-Comparativesの先駆的なIoT研究と、スマートホームやIoTデバイス、スマートシティやグリッドインフラの認証のための自動テストシステムの開発が評価されたものである。



European Forum Alpbach - Jan Brilke - AV-Comparatives, Pascal Schöttle - MCI, Peter Stelzhammer - AV-Comparatives



家庭では、接続カメラ、音声アシスタント、照明システム、サーモスタットなどのスマートホームデバイスがますます一般的になってきている。利便性をもたらす一方で、セキュリティが適切に実施されていなければリスクも伴う。セキュリティが不十分なデバイスは、サイバー犯罪者に悪用され、不正アクセスや機密情報の窃取、家庭用システムの不正操作にもつながる可能性がある。脆弱なIoTデバイスは乗っ取られ、大規模なボットネット攻撃に利用される可能性もあり、個人ユーザーだけでなく、重要なインフラに対しても脅威を及ぼす。

AV-Comparativesは MCI | The Entrepreneurial School®と共同で、IoTデバイスのテストと認証のための高度な自動化システムを開発した。この革新的なプラットフォームは、デバイスがどれだけユーザーデータを保護し、サイバー攻撃に対抗できるかを評価する。調査の過程で、同社チームは2大スマートホームベンダーのデバイスに深刻な脆弱性を発見し、より強固な基準と独立した認証の必要性が緊急であることを浮き彫りにした。調査結果の全容は年内に発表される予定。

「Euregio Innovation Awardへのノミネートは接続技術が確実に最高水準で検証されるようにするという、私たちの使命を強く証明するものとなっています」 と AV-Comparatives COO、Jan Brilkeは述べた。 「スマートホームデバイスが日常生活の一部となる中で、セキュリティ不備によるリスクはもはや理論上のものではありません。当社の新たなIoT試験システムは、消費者を守ると同時に、メーカーがより安全で信頼できる製品を提供するための明確な道筋を示すものとなっています。」

「MCIとAV-Comparativesのコラボレーションは、社会の差し迫った課題を解決するために、応用研究と業界の専門知識を融合する方法を示しています」 と MCIのPascal Schöttleは述べた。 「数十億台のIoTデバイスが世界中の家庭や企業に普及する中、ユーザーとインフラの両方を保護するためには、厳格なテストと認証が不可欠となっています。」

Euregio Innovation Awardは、European Forum Alpbachで毎年開催されており、卓越した研究結果、国境を越えた協力、社会的インパクトを兼ね備えた画期的なプロジェクトを表彰する。

行動喚起

AV-Comparativesは、 IoTメーカー、政策立案者、業界関係者 に、今後の調査と認証フレームワークへの参加を呼びかけている。業界が協力することで、スマートホーム技術の革新と消費者の安全およびデータ保護を両立することが可能になる。

関心のあるメーカーは、AV-Comparativesに問い合わせることで、自社の製品に基本評価を無料で受けることができる。

認証プログラムの概要については iot@av-comparatives.org への問い合わせで入手可能

AV-Comparativesについて

AV-Comparativesは国際的に認知された独立テスト機関であり、PC/Mac向けのアンチウイルス製品などのセキュリティ・ソフトウェアが公言通りの性能を発揮しているかどうかを検証するため、体系的なテストを実施している。オーストリアのインスブルックに設立された同組織は、ITセキュリティ評価の世界的権威として信頼されている。

MCI｜The Entrepreneurial School®について

MCI｜The Entrepreneurial School®は、理論と実践、科学と産業をつなぐユニークなコンセプトのもと、学術、ビジネス、コンサルティングを融合させている。オーストリア有数の応用科学大学であるMCIは、イノベーションや起業家精神を育成する取り組みにおいて豊富な実績を誇る。

メディア連絡先：Peter Stelzhammer media@av-comparatives.org, +43512287788

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2772387/AV_Comparatives.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2608678/5508778/AV_Comparatives_Logo.jpg?p=medium600

