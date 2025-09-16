好評発売中『MARVEL vs. CAPCOM　ファイティングコレクション アーケードクラシックス』が全世界で累計販売本数100万本を突破！

株式会社カプコン

「MARVEL」と「CAPCOM」の超ド級のタッグ作を7タイトル収録、『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』が、全世界で累計販売本数100万本を突破！

※2025年8月31日時点

本作はMARVELのキャラクターたちがCAPCOMの格闘/アクションゲームに殴り込み、超ド派手なアクションを繰り広げる。『エックス・メン チルドレン オブ ジ アトム』から『マーヴル バーサス カプコン ツー ニューエイジ オブ ヒーローズ』までの6タイトルに加え、国内では初移植となる『パニッシャー』を含めた、全7タイトルを収録。

『パニッシャー』では協力プレイ、その他はオンライン対戦が可能で、気軽に対戦できる「カジュアルマッチ」、勝敗で手に入るポイントでランキングが変動する「ランクマッチ」、ロビーを作ってみんなで対戦や観戦が楽しめる「カスタムマッチ」と用途に応じた3種類のマッチを搭載！

※『パニッシャー』のみ共闘機能がございます。

他にも、トレーニングモードやボタンのカスタマイズ設定、開発当時の企画書や初公開のイラストが見られるギャラリー、200曲を超えるBGMを聴くことが出来るサウンドプレイヤーなど、当時には無かった機能が追加！

収録タイトルを過去にプレイしたことがある人も、これからプレイする人も楽しめる内容になっているので、是非ゲットしよう！

現在Steamではダウンロード版の期間限定セールを実施中！

■Steamストアページはこちら

https://store.steampowered.com/app/2634890/MARVEL_vs_CAPCOM_Fighting_Collection_Arcade_Classics/

セール期間：2025年9月30日（火）1:59まで

通常価格：5,990円（税込）→セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）

※セール詳細及びコンテンツ内容は各デジタルストアにてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

まだプレイしたことが無い方はこれを機に是非ゲットしよう！

商品概要

■商品名：MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス

■ジャンル：対戦格闘

■CEROレーティング：B（12才以上対象）

■公式サイト：https://www.capcom-games.com/marvel-vs-capcom-fc/ja-jp/

■プレイ人数：1～2人

■発売日：

・ダウンロード版

Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/Steam：好評発売中（2024年9月12日（木））

Xbox One：好評発売中（2025年2月5日（水））

・パッケージ版：好評発売中（2024年11月22日（金））

■コピーライト：(C) 2025 MARVEL (C)CAPCOM