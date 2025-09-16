宝塚大劇場前に新店舗「リアンジュ（Liange）」9月17日オープン

名和株式会社

名和株式会社（本社：大阪府、代表取締役：名和史紘）は、2025年9月17日（水）に宝塚市栄町の花のみちセルカ１番館１Fに新店舗「Liange（リアンジュ）」をオープンいたします。

リアンジュ外観

宝塚大劇場のすぐ目の前という絶好のロケーションに位置する本店舗は、バレエ・ダンス・フィットネスウェアの販売とカフェを融合させた、これまでにないハイブリッド店舗です。

カフェエリア 改装中

店舗概要

店舗名： リアンジュ（Liange）

オープン日： 2025年9月17日（水）

所在地： 兵庫県宝塚市栄町１-６-１花のみちセルカ１番館１F

営業時間： 11:00～19:00

定休日： 月曜日

店舗面積： 80平方メートル （カフェエリア：カウンター7席＋スタンディングテーブル1席）

店舗の特徴 宝塚歌劇との深いつながりを活かした商品展開

創業当時から宝塚歌劇団との取引を続けてきた当社の強みを活かし、以下の特別な商品を展開します：

宝塚歌劇OG楓ゆきさん企画のレオタード・ウェア

楓ゆきさんと共に日本の生地メーカーを実際に練り歩き、厳選した素材を使用。全て大阪本社で製造する日本製にこだわったレオタードです。

宝塚歌劇OG珠まゆらさん起業の高品質洗濯用洗剤「アンボメー」

明治37年からクリーニング店向けの洗剤を開発し続けている共栄社化学が開発。プロが扱う洗浄力にこだわった洗剤を一般家庭向けに商品化。高機能活性剤「ピュアミール」と複合マルチ酵素「ブリリアント酵素」を配合し、今まで落としにくかった汚れにダイレクトに効果を発揮します。

バレリーナ芸人松浦景子さんとのコラボレオタード

“バレエ大好き”松浦景子さんがお届けする、新感覚バレエブランド。

かわいさをベースに、 Kekkeらしさを 詰め込んだスタイルで毎日を笑顔で楽しく、バレエのある生活に♪

身体に優しい素材にこだわったカフェメニュー

クレープは新潟県産コシヒカリの米粉、豆乳、きび砂糖など、身体に優しい素材を使用。グルテンフリー・ヴィーガンにも配慮したメニューを提供します。

定番のシュガーバターやチョコレートはパリパリ系に仕上げ、季節のフルーツや公演期間限定クレープは、ふわふわ系に仕上げました。

ドリンクは、地元宝塚のSHIZUKU焙煎によるスペシャルティコーヒーをはじめ、大阪新地のワイン食堂G'dayのシニアソムリエ「稲次夏美さん」（株式会社Down Under設立者）厳選のワインを提供。オーストラリア、フランス等のワインをグラス1,100円（税込）から、シャンパーニュを2,200円（税込）で気軽にお楽しみいただけます。また、話題の阪神タイガースエールやオーナー選定のベルギービール、伊勢角のビールなど、甘いものが苦手な方や大人の嗜みにも対応した豊富なラインナップを用意しています。

ターゲット層

宝塚観劇ファン：観劇の前後に立ち寄れる雰囲気の良いカフェ空間として

ダンサー・バレエ関係者：ウェアやシューズを実際に見て購入可能、試着可能

美意識の高い女性：ヘルシーな素材・おしゃれな空間で自分時間を過ごす場所として

観光客・ギフト需要層：宝塚らしいお土産・限定商品をお求めの方

男性やカップル：甘いものが苦手な方でも楽しめるクラフトビール、ワインをご用意

店舗デザイン 外観

宝塚大劇場のすぐ目の前という圧倒的ロケーションで、ウッド調の外壁とブランドカラー（#1a7592）をアクセントに使用。大きなガラス窓から店内が見渡せる開かれたデザインで、初めての方でも入りやすい空気感を演出しています。

内装

木材を基調にしたあたたかみのある内装で、アパレルとカフェの動線を緩やかに分けた機能的な設計。バレエ・ダンスウェアがギャラリー風に美しく陳列され、美意識の高い大人の女性にフィットする色彩と照明でまとめています。

オープン記念キャンペーン

カフェをご利用いただいたお客様には、翌月末まで使える10％OFFクーポンを配布いたします。

運営会社について

名和株式会社は1952年創業のストレッチ素材専門アパレルメーカーです。「動きを美しく、快適に」をモットーに、創業当時から宝塚歌劇団との取引を開始し、バレエ・ダンス・舞台衣装向けアパレルの製造・販売を手がけてきました。

2020年には経済産業省「地域未来牽引企業」に認定され、近年はSDGs・ウェルネス視点を取り入れた製品展開やDXを活用した販売・在庫管理にも注力しています。

代表者コメント

「Liange（リアンジュ）は、宝塚の文化と日常が交差する場所として、地域の皆さまに愛されるお店を目指しています。今できることを一歩ずつ丁寧に取り組みながら、『ここにリアンジュがあってよかった』と思っていただけるような場を作ってまいります。」（名和株式会社 代表取締役 名和史紘）

【報道関係者お問い合わせ先】

名和株式会社

担当者：名和史紘

TEL：080-4243-8424

E-mail：f-nawa@nawa.co.jp

【店舗情報】

店舗名：Liange（リアンジュ）

住所：兵庫県宝塚市栄町１-６-１花のみちセルカ１番館１F

営業時間：11:00～19:00

定休日：月曜日