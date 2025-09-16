年間100件以上の企業経営者からの相談・依頼に対応する弁護士森江悠斗の最新作『起業家・フリーランス・副業労働者のための起業１年目からの法律相談』が、Amazon POD/kindleで販売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、年間100件以上の企業経営者からの相談・依頼に対応する弁護士森江悠斗の最新作 『起業家・フリーランス・副業労働者のための起業１年目からの法律相談』を2025年4月15日（火）よりAmazon POD書籍およびkindleで販売開始しましたことを発表します。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://amzn.asia/d/8yeGlDn
（※）POD（プリント・オン・デマンド）書籍は、アマゾンのみでの販売となります。
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/hQ21IaN
『起業家・フリーランス・副業労働者のための起業１年目からの法律相談』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329703&id=bodyimage1】
【内容紹介】
★法律問題を予備知識なしで理解できる★
★あらゆる業種・業界で活用できる企業経営の法律相談のすべて★
★年間100件以上の相談・依頼に対応する弁護士が厳選した法律相談に回答！★
「起業してみたけれど、先のことを考えると不安がある」
「取引先とトラブルが起きたらどうしよう」
「弁護士に相談すべきかどうか……」
「インターネットの法律相談は断片的で、悩みにしっかりと応えてくれるまとまった情報が少ない……」
会社経営、スタートアップ運営に携わってきた弁護士が日頃からよく受ける法律相談を厳選。
【目次】
パート１ 起業準備
1-1章 事業形態の選択
1-2章 事業内容のコンプライアンスチェック
1-3章 資金調達
1-4章 会社の機関設計
パート２ 事業運営
2-1章 取引先との契約
2-2章 賃貸借契約
2-3章 雇用・業務委託
2-4章 広告・消費者問題
2-5章 弁護士への相談・依頼
パート３ トラブル対応
3-1章 金銭トラブル
3-2章 労働者のトラブル
3-3章 インターネットに関するトラブル
3-4章 刑事告訴
3-5章 刑事弁護・危機管理
3-6章 プライベートの問題と事業運営
パート４ exit（M&A・IPO）
【著者プロフィール】
森江 悠斗（もりえ ゆうと）
弁護士（東京弁護士会所属）。森江法律事務所代表。
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。同大学法科大学院（司法試験予備試験及び司法試験合格により）中退。
都内企業法務法律事務所勤務を経て、2023年、森江法律事務所開設。スタートアップや最先端の事業を営む企業等を対象としたIT・エンターテインメントに関する法的問題対応等、企業間紛争を中心とする裁判対応、不祥事対応等を主に取り扱う。
大学在学中から企業経営や経営支援等を行った経験を活かし、多角的な視点から、多種多様な事業内容・規模の企業に関する法的問題対応に注力している。
依頼者の個性に寄り添ったオーダーメイドの対応を心がけており、「迅速かつ高品質な弁護士対応による利益」を早期に依頼者に実感してもらうことを目標としている。
【商品情報】
●タイトル：『起業家・フリーランス・副業労働者のための起業１年目からの法律相談』
●発売日：2025年4月15日 ●発売場所：Amazon ●POD定価：1,595円（税込）、電子書籍定価1,430円（税込）
●POD判型：四六判
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
X ：https://x.com/goma_books_PR
facebookページ：https://www.facebook.com/gomabooks/
会社名:グローバルパートナーズ株式会社
代表者:代表取締役 山本康二
所在地:東京都豊島区池袋２－40－13
池袋デュープレックスビズ６Ｆ
TEL：03-6897-3684
FAX：03-6866-8566
URL：http://www.global-p.com/
事業内容：
◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年
◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年
◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai
◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.
◎オンラインスクール事業、海外留学事業
◎出版事業（サブスク出版）
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://amzn.asia/d/8yeGlDn
（※）POD（プリント・オン・デマンド）書籍は、アマゾンのみでの販売となります。
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/hQ21IaN
『起業家・フリーランス・副業労働者のための起業１年目からの法律相談』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329703&id=bodyimage1】
【内容紹介】
★法律問題を予備知識なしで理解できる★
★あらゆる業種・業界で活用できる企業経営の法律相談のすべて★
★年間100件以上の相談・依頼に対応する弁護士が厳選した法律相談に回答！★
「起業してみたけれど、先のことを考えると不安がある」
「取引先とトラブルが起きたらどうしよう」
「弁護士に相談すべきかどうか……」
「インターネットの法律相談は断片的で、悩みにしっかりと応えてくれるまとまった情報が少ない……」
会社経営、スタートアップ運営に携わってきた弁護士が日頃からよく受ける法律相談を厳選。
【目次】
パート１ 起業準備
1-1章 事業形態の選択
1-2章 事業内容のコンプライアンスチェック
1-3章 資金調達
1-4章 会社の機関設計
パート２ 事業運営
2-1章 取引先との契約
2-2章 賃貸借契約
2-3章 雇用・業務委託
2-4章 広告・消費者問題
2-5章 弁護士への相談・依頼
パート３ トラブル対応
3-1章 金銭トラブル
3-2章 労働者のトラブル
3-3章 インターネットに関するトラブル
3-4章 刑事告訴
3-5章 刑事弁護・危機管理
3-6章 プライベートの問題と事業運営
パート４ exit（M&A・IPO）
【著者プロフィール】
森江 悠斗（もりえ ゆうと）
弁護士（東京弁護士会所属）。森江法律事務所代表。
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。同大学法科大学院（司法試験予備試験及び司法試験合格により）中退。
都内企業法務法律事務所勤務を経て、2023年、森江法律事務所開設。スタートアップや最先端の事業を営む企業等を対象としたIT・エンターテインメントに関する法的問題対応等、企業間紛争を中心とする裁判対応、不祥事対応等を主に取り扱う。
大学在学中から企業経営や経営支援等を行った経験を活かし、多角的な視点から、多種多様な事業内容・規模の企業に関する法的問題対応に注力している。
依頼者の個性に寄り添ったオーダーメイドの対応を心がけており、「迅速かつ高品質な弁護士対応による利益」を早期に依頼者に実感してもらうことを目標としている。
【商品情報】
●タイトル：『起業家・フリーランス・副業労働者のための起業１年目からの法律相談』
●発売日：2025年4月15日 ●発売場所：Amazon ●POD定価：1,595円（税込）、電子書籍定価1,430円（税込）
●POD判型：四六判
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
X ：https://x.com/goma_books_PR
facebookページ：https://www.facebook.com/gomabooks/
会社名:グローバルパートナーズ株式会社
代表者:代表取締役 山本康二
所在地:東京都豊島区池袋２－40－13
池袋デュープレックスビズ６Ｆ
TEL：03-6897-3684
FAX：03-6866-8566
URL：http://www.global-p.com/
事業内容：
◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年
◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年
◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai
◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.
◎オンラインスクール事業、海外留学事業
◎出版事業（サブスク出版）
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
プレスリリース詳細へ