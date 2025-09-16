IDOG&ICATが三井アウトレットパーク入間に2025年10月17日より新規オープンが決定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329700&id=bodyimage1】
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）は、2025年10月17日より直営店の2店舗目を「三井アウトレットパーク入間」にオープンいたします。
三井アウトレットパーク北陸小矢部店に続き、2店舗目の直営店となります。
自社企画ならではの心地よさと機能性で、愛犬愛猫との暮らしを彩るペットファッション＆グッズを販売いたします。
シニア期のペットのための機能性ペットアパレル【UN_AGE（アンエイジ）】をはじめ、2025秋冬コレクションなど新作のドッグウェア、ペット用ハーネス【TREKNINE（トレックナイン）】シリーズなど、IDOG&ICATの人気商品を実際手に取ってご覧いただけます。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
【店舗詳細】
オープン：2025年10月17日（金）
営業時間：10:00～20:00
場所：三井アウトレットパーク入間 イーストストリート 2階 2497区画
【当社について】
株式会社ゼフィールは、犬の服・猫首輪が中心となるオリジナルブランド「IDOG＆ICAT」の企画・製作・販売をしております。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.idog.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.idog.jp/
■犬用品
犬の服のiDog楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/idog/
犬の服のiDog Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/idog/
犬の服のiDog Amazon店
■猫用品
猫首輪・猫用品iCat楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/icat/
■卸売り専用サイト：https://www.idogicat.net/
■三井アウトレットパーク北陸小矢部店（SNS）：https://www.instagram.com/idog_mitsui_/
配信元企業：株式会社ゼフィール
