【引越し祝い・新築祝いに】インテリアに調和するー銅の壁掛け時計「time and space スクエア」
金属工芸の美しさを日常に取り入れるインテリアアイテム【銅の壁掛け時計：time and space スクエア】
本製品は、銅ならではの重厚感と温かみを活かし、時の流れを「空間のアート」として表現した壁掛け時計です。スクエア型のシンプルなフォルムに、素材が持つ独特の風合いと経年変化が加わり、時を重ねるほどに深まる存在感を楽しむことができます。
職人の手によって丁寧に仕上げられた銅の表情は、一つとして同じものがなく、まさに唯一無二のインテリアピース。シンプルでモダンな空間はもちろん、和の雰囲気にも自然に調和し、リビングや書斎、オフィスを格調高く演出します。
実用性とデザイン性を兼ね備えた本商品は、自宅用としてはもちろん、新築祝いや記念日の贈り物としても最適な逸品です。
銅の壁掛け時計：time and space スクエア～高岡銅器の伝統工芸品～
