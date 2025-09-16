ホットストレッチ株式会社 代表取締役・中野琴佳氏、「信長デイトナ」を装着 ― 株式会社クロスワンとの親交を背景に、新たな挑戦へ ―
ホットストレッチ株式会社（所在地：東京都、代表取締役：中野琴佳、URL：https://hotstretch.jp/ikebukuro/）は、代表取締役の中野琴佳が、株式会社デイトナが開発した「信長デイトナ」を装着したことをお知らせいたします。
「信長デイトナ」は、身体のポテンシャルを最大限に引き出すために開発された革新的なデバイスであり、スポーツ選手や経営者をはじめとした幅広い層から注目を集めています。今回の装着は、ストレッチを通じた身体のメンテナンスと最新デバイスの融合による新たな可能性を探る取り組みの一環です。
今回の装着にあたっては、「信長デイトナ」を積極的に導入している 株式会社クロスワン との親交が大きなきっかけとなりました。ホットストレッチ株式会社と株式会社クロスワンは、異なる領域で活動しながらも「健康」「成長支援」という共通テーマを軸に交流を深めています。
株式会社クロスワンは、「リアルとオンラインを融合した学びの場」を提供し、経営者やビジネスパーソンに向けた教育・コンサルティング事業を展開しています。次世代を担う人材が挑戦し、学び合うためのコミュニティ形成を推進しており、こうした取り組みはホットストレッチ株式会社の「科学的根拠に基づくストレッチによる成長支援」と共鳴するものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329244&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329244&id=bodyimage2】
さらに、中野琴佳はYouTubeチャンネル「女性起業家コミュニティUNITE」（https://www.youtube.com/@UNITE-FM）を運営しており、女性起業家のリアルな挑戦や成長を発信しています。同チャンネルでは、多様な業界で活躍する女性たちの声を届け、次世代の女性リーダーを応援する取り組みを展開しています。
ホットストレッチ株式会社は今後も、AI姿勢診断を活用したパーソナルストレッチ専門店「ホットストレッチ池袋店」の運営を通じ、科学的根拠に基づくストレッチと最新技術の導入により、お客様のライフスタイルをより豊かにするサービスを提供してまいります。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ホットストレッチ池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）は、2025年7月1日にグランドオープンいたしました！
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
ホットストレッチ 池袋店は、池袋店駅を出てすぐの建物の7階にございます！
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【店舗情報】
店 舗 名：ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
所 在 地：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
営業時間：11：00～23：00（22：00） 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
