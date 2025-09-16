本場の名店「月島もんじゃ もへじ」の新ブランド『MOHEJI』 東海初出店！
トヨタ不動産株式会社
『月島もんじゃ もへじ 本店』
『MOHEJI 渋谷スクランブルスクエア』
2025年10月14日（火）、ミッドランドスクエア商業棟4階に、加納コーポレーション株式会社（本社：東京都中央区築地、代表取締役：加納史敏）が運営する『MOHEJI ミッドランドスクエア』をオープンいたします。
東京・月島で行列の絶えない名店「月島もんじゃ もへじ」が、新たな挑戦として展開する新ブランド「MOHEJI」。コンセプトは「伝統×革新」で、本場月島の伝統を受け継ぎながら、これまでのもんじゃ焼きの概念を覆す革新的なメニューを揃え、もんじゃの新たな楽しみ方を提案します。
もちろん、「月島もんじゃ もへじ」の特徴でもある”魚介・鶏ガラ・香味野菜を独自のブレンドで炊き上げたもんじゃだし”や”創業店主の家業である明治四年創業の水産仲卸が目利き厳選した海鮮”、”もんじゃ焼きはすべてスタッフがお客様の目の前で焼き上げるスタイル”はそのままに、王道の一品から世界の料理から着想を得た新たな一品まで、素材や調理法にこだわった幅広い一皿が揃っております。
【店舗概要】
■店 名：MOHEJI ミッドランドスクエア
■場 所：ミッドランドスクエア商業棟4F
■営業時間： 11:00～23:00（施設に準ずる）
■定 休 日 ：施設に準ずる
■席 数：69席