飲食・フード産業に特化した人材サービスを提供するクックビズ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：藪ノ 賢次、以下「当社」）は、2025年10月20日（月）に大阪で初となる「クックビズ 就職＆転職フェア2025in大阪」を開催いたします。出展企業のご紹介に加え、各社が展開するブランド名や幅広い募集職種についてもご案内いたします。





特設サイトはこちら https://jobfair.cookbiz.co.jp/20251020osaka

■「クックビズ 就職＆転職フェア2025in大阪」

大阪では初となる合同企業説明会です。飲食業界に特化した30社限定の合同企業説明会で、採用担当者と直接出会い、リアルな声を聞ける貴重な場を提供します。さらに、来場予約と当日来場でAmazonギフト券1,000円分をプレゼント。加えて、3ブース以上を訪問された方には、追加でAmazonギフト券がもらえる特典もご用意しています。

※Amazonギフト券は後日、登録いただいたメールアドレスへ送付予定です。

■出展企業の一覧（30社）

■開催概要

• イベント名：クックビズ 就職＆転職フェア2025in大阪

• 主催：クックビズ株式会社

• 日時：2025年10月20日（月）11:30～17:30

• 場所：〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F

ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

特設サイトはこちら https://jobfair.cookbiz.co.jp/20251020osaka