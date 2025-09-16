こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
パチンコ新機種『ｅ 新世紀エヴァンゲリオン ～はじまりの記憶～』発売のお知らせ
当社連結子会社であるフィールズ株式会社は、このたびパチンコ新機種『ｅ 新世紀エヴァンゲリオン ～はじまりの記憶～』を発売することになりましたので、お知らせいたします。
当遊技機はパチンコ『エヴァンゲリオン』シリーズ20周年記念作品として、スマートパチンコ機（スマパチ）で登場します。筐体右上にはインパクトのある巨大な初号機を配置。また本機ならではの高画質で美麗な映像に加え、当社の取り扱い遊技機では初めての英語字幕機能を搭載しています。パチンコ『エヴァンゲリオン』シリーズの魅力を継承しながら、本機ならではの新たな遊技体験をより多くのファンの皆様に提供します。
■『エヴァンゲリオン』シリーズとは
『エヴァンゲリオン』シリーズは、庵野秀明氏が原作・監督・総監督を務め、多くのファンを生み出している伝説的な SF アニメ作品です。
1995年にTVシリーズとして誕生以来、魅力的なストーリー、繊細な主人公と個性的なキャラクター達が織り成す情感あふれるドラマ、「逃げちゃだめだ」等の名セリフや名言の数々、印象的なBGMやサブタイトル等の印象的なタイポグラフィ、「エヴァンゲリオン初号機」を代表とするメカニックにおけるカラーリングやデザイン等が多くの方から話題を呼び、社会現象と呼ばれるほどの話題となりました。
2021年にはテレビシリーズを再構築し4部作で描いた「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズの第4作目・完結編として『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が公開。観客動員数673万人、興行収入102.8億円とシリーズ最高値の興収を記録し大ヒットとなりました。
そして、ゲーム・マンガ・パチンコ・グッズ等のクロスメディア展開はもとより、鉄道や地域観光協会、防災情報アプリ等、様々な業種の企業・団体とのタイアップやコラボレーションが広範に展開されています。主題歌・劇中歌等の楽曲もカラオケや配信ランキングで常に上位に入り、大変愛されています。9月7日まで鹿児島で開催された「エヴァ」のプロダクト・プロジェクトが一堂に集結した「EVANGELION CROSSING EXPO -エヴァンゲリオン大博覧会-」では、シリーズ歴代のパチンコ・パチスロ機も展示されました。
また今年2025年は、1995年の『新世紀エヴァンゲリオン』TVシリーズ開始から30周年を迎え、記念書籍の出版や、国内外での展示イベントの開催、中国・上海に公式ショップのオープン、またゲームやアパレルブランド、大手飲食店チェーン、化粧品ブランドとのコラボレーションなど様々な展開がされています。加えて2026年2月21日～23日の三日間にわたり、周年企画の集大成とし、展示・ステージイベント・物販など様々なコンテンツで構成される『EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（会場：横浜アリーナ）の開催も発表されています。
誕生から四半世紀もの時を経てなお、日本のみならず世界中で支持され続ける大人気IPです。
▷（ご参考）『エヴァンゲリオン』公式サイト：https://www.evangelion.jp/
▷（ご参考）『エヴァンゲリオン』オフィシャル情報サイト：https://www.eva-info.jp/
©カラー／Project Eva. ©カラー／EVA製作委員会 販売ブランド/ビスティ ※画像の無断使用を禁止いたします。
当遊技機は、パチンコ・パチスロファンのみならず、アニメや「エヴァ」ファンの皆様など幅広い層の方々に、ご導入いただいた各地のパチンコホールを通じて2025年12月には実際に楽しんでいただける予定です。
本件に関するお問合わせ先
◆本件に関するご連絡先◆
円谷フィールズホールディングス株式会社 IRチーム
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16番17号 渋谷ガーデンタワー
Email：koho-hd@tsuburaya-fields.co.jp
関連リンク
『エヴァンゲリオン』公式サイト
https://www.evangelion.jp/
『エヴァンゲリオン』オフィシャル情報サイト
https://www.eva-info.jp/
