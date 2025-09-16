「プライアスタ合同会社が『株式会社プリッツジム』へ社名変更　全国30店舗目となる石川県初出店『金沢／野々市店』が9月16日オープン」

女性の毎日を変える、新しいジムのかたち

プライアスタ合同会社

株式会社プリッツジム（旧：プライアスタ合同会社、本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役：芝 卓史）は、2025年10月1日より正式に社名を「株式会社プリッツジム」に変更いたします。

また、同年9月16日(火)には全国30店舗目となる「プリッツジム 金沢／野々市店」を新規オープンいたしました。

創業者の原点 ― ユーザーとして感じたフィットネスの課題

私はかつて競技者として、そして一人のユーザーとして、数多くのパーソナルジムを体験してきました。確かに短期間で成果は出せます。しかし、2ヶ月25～35万円という高額な費用、そして何より「続けることの難しさ」に直面しました。

「結局、多くの人は続けられない」――それが、当時の私が強く感じた課題です。

その体験を原点に掲げたのが、**「ユーザーが心から通い続けたいと思えるジム」**というビジョンでした。短期的な結果だけでなく、運動と食事を楽しみながら“習慣化”できる仕組みこそ必要だと考えたのです。

プリッツジムでは、トレーナー1名に対しお客様3名というセミパーソナル形式を採用。質の高い指導を保ちながらも、無理なく始められる価格を実現しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7gh8luQySak ]

社名変更と「PLIZ」に込めた想い

今回、創業時の「プライアスタ合同会社」から「株式会社プリッツジム」へと社名を変更します。これは、事業が新たなフェーズに進む決意の表れです。

もともとプリッツジムの「プリッツ (PLIZ)」は、以下の頭文字から成り立っています。

P：Personal（個々に合わせた）

L：Life（生活）

I：Instructor（伴走者）

Z：Z（アルファベット最後の文字）

これは、「単なるトレーナーにとどまらず、ひとり一人の生活に寄り添い、伴走者のような存在でありたい」という理念を示しています。

また Z には「アルファベットの最後の文字」という意味から、「お客様にとって最後の到達点となれるジムでありたい」という願いを込めました。

この名前そのものが、私たちのビジョンを体現しています。

金沢／野々市店の特徴

新店舗は石川県内初の出店であり、全国30店舗目という節目となります。私たちが大切にしてきた3つの柱をここでも徹底します。

- 女性専用：安心して自分に集中できる場所- 完全個室：誰の目も気にせずトレーニングできる空間- 通いやすい料金：短期集中ではなく、長く続けられる“日常の価格”

経験豊富なトレーナーが一人ひとりに寄り添い、生活に合わせた指導を行います。

オープン記念として「無料体験トレーニング」も受付中です。

金沢/野々市店内観

店舗名：プリッツジム 金沢／野々市店

オープン日：2025年9月16日(火)

所在地：石川県金沢市久安2丁目460 サントビル302

サービス内容：女性専用セミパーソナルジム（無料体験あり）

ウェブサイト：https://plizgym.co.jp/kanazawa/

お客様の声に支えられて

プリッツジムは、常にお客様の声を取り入れて進化してきました。

実際の口コミでは、

「初心者でも自分のペースで通える」

「トレーナーが一人ひとりを見てくれて安心できる」

「セミパーソナルでも思った以上にパーソナル感がある」

「他の人の頑張りを見ると刺激になる」

といった意見が寄せられています。

こうした声から、“続けやすさ”“安心感”“前向きになれる雰囲気”を大切に、指導スタイルや制度を磨いてきました。私たちは単なる運動の場ではなく、心身をリフレッシュできる“居場所”でありたいと考えています。

代表メッセージ

「私は、かつての自分のように『ジムは敷居が高い』と感じる人にこそ、安心して一歩を踏み出してほしいと願っています。今回の社名変更と30店舗目のオープンは、そのための大きな節目です。私たちは、あなたの“最初の一歩”を全力で支えます。金沢／野々市で皆様にお会いできる日を心から楽しみにしています。」

株式会社プリッツジム 代表取締役 芝 卓史

会社概要

商号：株式会社プリッツジム

代表者：代表取締役 芝 卓史

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前1-23-2 5F-B

設立：2020年1月8日

事業内容：パーソナルジム運営、トレーニング指導、栄養管理アドバイス

ウェブサイト：https://plizgym.co.jp

