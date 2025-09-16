“かっぱ寿司で呑む”がもっと自由に！「かっぱのゆる呑み」メニュータイプB店舗限定メニューにシャインマスカットの新作カクテル3種と『店内仕込うに醬油と刺身盛り合わせ』など新作おつまみメニュー3種が新登場

カッパ・クリエイト株式会社

　コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2025年9月18日（木）より、「かっぱのゆる呑み」メニュータイプB店舗限定メニューにシャインマスカットの新作カクテル3種と新作おつまみメニュー3種含む全6種を販売いたします。




　今回「かっぱのゆる呑み」のメニュータイプB店舗限定メニューに加わるドリンクは、『シャインマスカットウーロン』『シャインマスカットカルピス』『シャインマスカット＆グレープのコーラカクテル』の3種。


　ウーロン茶の香ばしさとシャインマスカットの甘みが調和した爽やかな一杯や、カルピスのやさしい酸味とフルーティーな甘みが広がる味わい、グレープのコクとコーラの刺激が弾けるユニークな組み合わせなど、食中酒としてはもちろん、おつまみやサイドメニューと一緒に楽しめるラインアップとなっています。



　また、既存の『つぶつぶ 苺果肉入りサワー』『かっぱサワー』『柚子はちみつサワー』などの各種サワーや、『瀬戸内海産蒸し牡蠣 たっぷりポン酢ジュレがけ』や『炙りとろ〆さば刺身盛り』といったお酒にぴったりのおつまみメニューも充実。「ちょっと一杯」を気軽に楽しめる“ゆる呑み”スタイルを、より豊富なバリエーションでご提供します。



　お寿司と一緒に、カジュアルに楽しめる「かっぱのゆる呑み」をぜひご堪能ください。



　かっぱ寿司はこれからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。


【かっぱのゆる呑みメニュータイプB店舗限定メニュー販売概要】

・販売期間：2025年9月18日（木）～（※一部商品は販売中）


・販売店舗：かっぱ寿司メニュータイプB店舗（※一部改装中店舗は除く）


・URL：https://www.kappasushi.jp/kappa-yurunomi-typeb


※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。


※店舗により価格が異なります。


※20歳未満のお客様、車両（自転車を含む）を運転される方への酒類のご提供は致しかねます。


■メニュータイプB店舗限定　カクテル・サワーメニュー

『シャインマスカットウーロン』


570円（税込）


アルコール度数3%以下


シャインマスカットの華やかな甘みと、ウーロン茶のすっきりとした香ばしさが絶妙に合います。






『シャインマスカットカルピス』


570円（税込）


アルコール度数3％以下



フルーティーなシャインマスカットの甘みと、カルピスのやさしい酸味が口の中で広がります。






『シャインマスカット＆グレープのコーラカクテル』


570円（税込）


アルコール度数3％以下
シャインマスカットの華やかさとグレープのコクが、コーラの刺激とともに口の中で弾けます。






『つぶつぶ 苺果肉入りサワー』


570円（税込）






『かっぱサワー』


570円（税込）






『柚子はちみつサワー』


570円（税込）






『甘ガリサワー』


570円（税込）





■メニュータイプB店舗限定 新作おつまみメニュー

『店内仕込うに醬油と刺身盛り合わせ』


660円（税込）






『サーモンカルパッチョ』


360円（税込）






『炙りとろ〆さば刺身盛り』


360円（税込）





■お酒との相性抜群！ メニュータイプB店舗限定 かっぱのゆる吞み定番メニュー！

『海鮮ユッケとろ～り玉子添え』


660円（税込）






『瀬戸内海産蒸し牡蠣たっぷりポン酢ジュレがけ』


660円（税込）






『生たこのカルパッチョ風ねぎ胡麻油がけ』


360円（税込）





■さくっと呑みたい派におすすめのメニュータイプB店舗限定メニューの組み合わせ

この組み合わせで970円（税込）！




この組み合わせで1,200円（税込）！




【かっぱのゆる呑みメニュー販売概要】

・販売店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗を除く）


・URL：https://www.kappasushi.jp/kappa-yurunomi


※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。


※店舗により価格が異なります。


※20歳未満のお客様、車両（自転車を含む）を運転される方への酒類のご提供は致しかねます。






【かっぱのゆる呑みメニュー商品詳細】

・サワー各種



『生搾りレモンサワー』490円（税込）～

『プレーンサワー』490円（税込）～

・ノンアルコールカクテル



『レモンサワーテイスト』（ノンアルコール）490円（税込）～

『カシスオレンジテイスト』（ノンアルコール）490円（税込）～

・スパークリングワイン



『生シードル（SWEET）』590円（税込）～

『生シードル（DRY）』590円（税込）～

・ビール



『アサヒスーパードライ生ビール（中）』


590円（税込）～





・ハイボール



『ブラックニッカハイボール』


490円（税込）～





■本格飲み派におすすめの日本酒メニューも！

『真澄　辛口ゴールド』（冷酒/熱燗）


890円（税込）～


キレのある辛口、後味すっきりで飲み飽きせず、ネタの味を引き立てる爽快な一杯です。


※東日本限定






『玉乃光 酒魂』（冷酒/熱燗）


890円（税込）～


米の旨みと香りが活きた純米吟醸酒は、バランスのとれたキレのある味わいです。


※西日本限定






『松竹梅　豪快　辛口』


（冷酒/熱燗）


630円（税込）～





