DMM英会話「ビジネス英会話オプション」が無料で試せるお試しWEEKを9月15日（月）～30日（火）まで開催！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO 亀山敬司、https://dmm-corp.com / 以下DMM ）が運営する「DMM英会話」（ https://eikaiwa.dmm.com/ ）は、実践的なビジネス英語を学べる「ビジネス英会話オプション」の2つの機能を無料でご利用いただくことができる「ビジネス英会話オプションお試しWEEK」を2025年9月15日（月）～9月30日（火）まで実施いたします。

本キャンペーンでは、追加料金 月3000円でご利用いただける4つのビジネス英会話オプションのうち、「ビジネス英会話プレミアム教材」、「ビジネス特化のAIロールプレイ」が無料会員でもご利用いただくことが可能となります。



詳細はこちら：

https://eikaiwa.dmm.com/blog/info-and-announcements/business_option_week2025/

■本キャンペーンの背景

「ビジネス英会話オプション」は、実務に即した専門性の高い英語表現を習得できるよう、ビジネス英語に特化したオプションプランとして2025年5月にサービスを開始いたしました。

今回、DMM英会話を初めてご利用になる方も含め、多くの方に本オプションの魅力を知っていただくため、「ビジネス英会話プレミアム教材」と「ビジネス特化のAIロールプレイ」を無料で体験できるキャンペーンを実施いたします。

「国際基準準拠のビジネス英会話プレミアム教材」は、CEFRに準拠した高品質な内容で、実際のビジネスシーンで役立つ表現を効率的に学べぶことが可能です。また、「ビジネス特化のAIロールプレイ」は、レッスン後でもAIを相手に何度でも練習ができるため、学んだ表現をしっかりと定着させることができます。この2つの機能は、インプットとアウトプットを効果的に組み合わせることで、学習効果を最大化します。

今回のキャンペーンは、これまでビジネス英会話オプションにご興味があっても利用する機会がなかった方、あるいはビジネス英語学習をこれから本格的に始めたいと考えている方にとって、その第一歩を踏み出す最適な機会です。今後もDMM英会話は、ワンランク上のビジネススキルを目指す皆様のリクエストに応えられるサービス提供を目指してまいります。

■キャンペーン概要

DMM英会話アカウントをお持ちの方はキャンペーン期間中、「ビジネス英会話オプション」の4つの機能のうち、「ビジネス英会話プレミアム教材」、「ビジネス特化のAIロールプレイ」が無料でご利用いただけます。

＜キャンペーン期間＞

2025年9月15日（月）～9月30日（火）

＜参加方法＞

「ワンクリックでお試し開始」を選択すると、機能が使えるようになり、利用を開始できます。

＜注意事項＞

・キャンペーン終了後は、自動で制限付きに戻ります。

■ビジネス英会話オプションについて

「予約可能数プラス」機能が追加され、予約中のレッスンがあっても次回以降のレッスンを追加予約することが可能となりました。この機能により忙しいビジネスパーソンの方でも希望講師の確保やスケジュール管理がしやすくなり、よりご利用いただきやすくなります。

＜概要＞

プラン名: ビジネス英会話オプション

追加料金: 月額3,000円（税込）

対象：DMM英会話の「スタンダードプラン」もしくは「プラスネイティブプラン」にご加入のお客様

＜使える機能＞

１.その道のプロから学ぶ！ビジネス経験タグ検索

講師の「業種（製造業など）」「職種（ITエンジニアなど）」をピンポイントで検索できます。これにより業界や職業特有の知識や専門用語などより実践的なレッスンを受講することが可能となり、学習効率が飛躍的に向上します。

２.国際基準準拠のビジネス英会話プレミアム教材

CEFRに準拠した実務直結型のレッスン教材をご用意しています。100を超える専用教材があらゆるビジネスシーンを網羅しており、明日の業務で使える表現を学ぶことができます。。

３.ビジネス特化のAIロールプレイで自主学習も充実

レッスン後にもビジネス教材に出てくるシナリオに沿ってAIと何度でもロールプレイを行えます。予習や復習に最適の機能です。

４.予約可能数プラス NEW

予約中のレッスンがあってもさらに2つレッスンを追加予約できるから、希望講師の確保やスケジュール管理がしやすくなりました。

詳細はこちら：https://eikaiwa.dmm.com/pages/business-option/

■DMM英会話について

DMM英会話は、パソコン、タブレット、スマートフォンで24時間365日、いつでもマンツーマンレッスンを提供するオンライン英会話サービスです。「世界中とおしゃべりしよう」をブランドメッセージに、世界120ヵ国・約1万人の講師とのレッスンを通じて、楽しみながら英語を学べます。

企業研修や学校の授業にも導入され、使い放題のAIロールプレイや人気教材DailyNewsをはじめ、15,000点以上の教材を提供。また独自開発のレッスンシステムには、ビデオ通話や教材の閲覧、テキスト送受信などレッスンに必要な機能が完備されています。さらに、隙間時間に学べる「iKnow!」や「DMM英会話なんてuKnow?」、「今から8分レッスン」などの学習サポートサービスも提供中です。

グローバルで200万人以上の会員に利用され（※1）、「いちばん続けやすい、英会話」サービスを目指し、顧客満足度国内No.1オンライン英会話サービスとして拡大・成長を続けています。

※1 2025年現在の累計会員数（無料登録会員やDMM英会話のグローバル展開ブランド「engoo」などの会員も含む）

・DMM英会話：https://eikaiwa.dmm.com/

・DMM英会話公式X：https://x.com/DMMeikaiwa

・DMM英会話公式Instagram ：https://www.instagram.com/dmmeikaiwa/