九鉄工業福岡本社ビル日経ニューオフィス賞九州・沖縄ニューオフィス奨励賞を受賞【JR九州グループ】

九州旅客鉄道株式会社

2025年9月16日

九鉄工業株式会社

九鉄工業株式会社（本社：北九州市、代表取締役社長執行役員：福永 嘉之）は、2025年２月に竣工し供用を開始した福岡本社ビルが、2025年度第38回「日経ニューオフィス賞」において、九州・沖縄ニューオフィス奨励賞を受賞したことをお知らせいたします。

■日経ニューオフィス賞とは

本社ビル外観

経済産業省、日本商工会議所の後援を得て、1988年から一般社団法人ニューオフィス推進協会と日本経済新聞社との共催で毎年実施している顕彰事業です。ニューオフィスづくりの普及・促進を図ることを目的に、創意と工夫を凝らしたオフィスを表彰する制度です。

（一般社団法人ニューオフィス推進協会（NOPA)HPより）

■九鉄工業福岡本社ビル

【概要】

ž 所在地 福岡市博多区博多駅南３丁目１-２４

ž 敷地面積 約550平方メートル

ž 建物概要 RC造地下1階地上8階 延床面積約2,600平方メートル

ž 2023年６月着工 2025年２月竣工・移転

【受賞のポイント】

ž 社員が活発に交流しアイデアを共創できるオフィス空間設計が高く評価されました。

ž 鉄道に関する歴史と主要事業を表現したデザインや、高断熱・高気密化によるエネルギー対策や環境技術を活用した設備が特徴となっています。

【今後の展望】

今回の受賞を励みに、社員がさらに快適に働ける環境づくりや、地域社会への貢献を目指してまいります。

【九鉄工業福岡本社ビル バーチャルショールーム】

https://www.kyutetsu.co.jp/showroom/vsr.html