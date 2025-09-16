中南米にかかわる『企業と留学生・大学生との交流会』を開催しました

一般社団法人 光JSみらい

8月22日（金）、港区赤坂の日本財団ビルにて『企業と留学生・大学生の交流会』を開催しました。

このイベントは、ブラジルを中心とした中南米諸国からの留学生や、在日ブラジル人大学生（中南米ルーツを含む）を対象に、日本企業の取り組みや中南米とのビジネス事例を紹介し、自国やルーツの価値を再認識してもらうとともに、将来の選択肢を広げてもらうことを目的としています。

第2回となる今回は、第1回を上回る16社の中南米関連企業と、53名の留学生・大学生が参加し、交流を深めることができました。

はじめに企業からの1分間の企業紹介があったあと、5回にわたって小グループに分かれての企業説明が行われました。学生たちは熱心に企業の方の話に耳を傾け、積極的に質問をして理解を深めていました。その後、自由交流の時間で企業の方と学生は自由に話す時間が設けられました。

企業と学生の交流を通じて、交流の輪を広げるきっかけ作りになっていました。

参加した学生からは、

「企業の方と直接話せて良い機会になった」

「日本とブラジルの架け橋となっている企業について知ることができてよかった」

といった声があり、学生にとっても企業について知る有意義な時間となりました。

交流後には学生懇親会も行われ、学生同士の仲を深める機会となりました。

光JSみらいは、今後も様々な形でブラジルにルーツのある若者たちのみらいを拓くサポートを行っていきます。

「チーム光JSみらい」となって一緒に活動してくれる個人会員を募集中です。

■個人会員 詳細＆申込■

https://congrant.com/project/hikarijsmirai/5044