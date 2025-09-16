三省堂書店有楽町店ビジネス書週間ランキングで１位獲得！ マーケティングとDXの力で地域の隠れた魅力に光を当てる！ 後藤晃氏の『マーケティングで挑む地域創生』
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、マーケティングとDXの力で地域の隠れた魅力に光を当てる！ 後藤晃氏の『マーケティングで挑む地域創生』が三省堂書店有楽町店ビジネス書週間ランキングで１位（2025年９月15日11時発表（2025年９月８日～14日集計））を獲得したことを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://amzn.asia/d/1KiJr9M
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/9erojzt
『マーケティングで挑む地域創生』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329694&id=bodyimage1】
【内容紹介】
伝統工芸、郷土料理、文化資源……日本各地には、まだこんなにユニークで価値あるものがあるのに、なぜ埋もれているのか？
マーケティングとDXの力で地域の隠れた魅力に光を当て、観光・経済・文化を再活性化！
最先端のDX活用から地域を熱狂させるSNS戦略、NFTやメタバースまで、地域創生を爆速で成功に導く実践的ノウハウを豊富な実例とともに大公開。
「地域創生」と「マーケティング」の融合を通じて日本の未来を描く実践的な指南書、誕生！
【目 次】
はじめに
第一章 ＤＸ時代の地域創生プロモーション
第二章 マーケティングの第一歩は全体設計
第三章 地域を内側から活性化させるコミュニティ戦略
第四章 地域創生の鍵は「エリアファンマーケティング」にあり
第五章 地域の外からでも関係経済を結べるＤＸ時代
第六章 地域創生の未来を担うマーケティングＤＸ
おわりに
【著者紹介】
後藤 晃（ごとう・こう）
デジタルプロモーション株式会社 代表取締役社長。
IT / 業務コンサルタントを経て、日本製鉄株式会社にてクラウド事業企画、マーケティングを担当。その後、ベンチャー企業で、SFA、CRM、マーケティングオートメーションの導入コンサルティング、IoTサービスの開発、マーケティングを歴任する。家事代行のベアーズでは、執行役員マーケティング本部長（CMO）として活動。2022年より、デジタルプロモーション株式会社代表取締役社長に就任。
【商品情報】
●タイトル：『マーケティングで挑む地域創生』
●発売日：2025年５月14日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1,670円＋税、【電子書籍】定価：1,670円＋税
●【POD書籍】判型：128mm × 188mm 200頁
【POD書籍】 https://amzn.asia/d/1KiJr9M
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/9erojzt
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329694&id=bodyimage2】
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
会社名：グローバルパートナーズ株式会社
代表者：代表取締役 山本康二
所在地：東京都豊島区池袋２－40－13
池袋デュープレックスビズ６Ｆ
TEL：03-6897-3684
FAX：03-6866-8566
URL：http://www.global-p.com/
事業内容：
◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年
◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年
◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai
◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.
◎オンラインスクール事業、海外留学事業
◎出版事業（サブスク出版）
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://amzn.asia/d/1KiJr9M
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/9erojzt
『マーケティングで挑む地域創生』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329694&id=bodyimage1】
【内容紹介】
伝統工芸、郷土料理、文化資源……日本各地には、まだこんなにユニークで価値あるものがあるのに、なぜ埋もれているのか？
マーケティングとDXの力で地域の隠れた魅力に光を当て、観光・経済・文化を再活性化！
最先端のDX活用から地域を熱狂させるSNS戦略、NFTやメタバースまで、地域創生を爆速で成功に導く実践的ノウハウを豊富な実例とともに大公開。
「地域創生」と「マーケティング」の融合を通じて日本の未来を描く実践的な指南書、誕生！
【目 次】
はじめに
第一章 ＤＸ時代の地域創生プロモーション
第二章 マーケティングの第一歩は全体設計
第三章 地域を内側から活性化させるコミュニティ戦略
第四章 地域創生の鍵は「エリアファンマーケティング」にあり
第五章 地域の外からでも関係経済を結べるＤＸ時代
第六章 地域創生の未来を担うマーケティングＤＸ
おわりに
【著者紹介】
後藤 晃（ごとう・こう）
デジタルプロモーション株式会社 代表取締役社長。
IT / 業務コンサルタントを経て、日本製鉄株式会社にてクラウド事業企画、マーケティングを担当。その後、ベンチャー企業で、SFA、CRM、マーケティングオートメーションの導入コンサルティング、IoTサービスの開発、マーケティングを歴任する。家事代行のベアーズでは、執行役員マーケティング本部長（CMO）として活動。2022年より、デジタルプロモーション株式会社代表取締役社長に就任。
【商品情報】
●タイトル：『マーケティングで挑む地域創生』
●発売日：2025年５月14日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1,670円＋税、【電子書籍】定価：1,670円＋税
●【POD書籍】判型：128mm × 188mm 200頁
【POD書籍】 https://amzn.asia/d/1KiJr9M
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/9erojzt
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329694&id=bodyimage2】
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
会社名：グローバルパートナーズ株式会社
代表者：代表取締役 山本康二
所在地：東京都豊島区池袋２－40－13
池袋デュープレックスビズ６Ｆ
TEL：03-6897-3684
FAX：03-6866-8566
URL：http://www.global-p.com/
事業内容：
◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年
◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年
◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai
◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.
◎オンラインスクール事業、海外留学事業
◎出版事業（サブスク出版）
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
プレスリリース詳細へ