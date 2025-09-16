HEXGAMING、TGS 2025に「PHANTOM」「ULTIMATE PRO」を出展

ExtremeRate Limited

日本・東京｜2025年9月

会場：幕張メッセ Booth：Hall 9, C10

プロ向けカスタムコントローラーのリーダー HEXGAMING は、Tokyo Game Show 2025 にて PHANTOM シリーズと ULTIMATE PRO を展示します。いずれも高いパフォーマンスと細かなパーソナライズに対応し、操作感・スピード・コントロールを素早く最適化できます。

PHANTOM Controller

デュアルスティック構成： HEX Hall Effect（ドリフト対策のキャリブレーションツール付）または Potentiometer（専用 HEX DRIFIX モジュール対応）

競技向けチューニング： マイクロスイッチ採用の背面4ボタン、6つの切替プロファイル、アダプティブトリガー／強いクリック感のマイクロスイッチトリガー、交換式サムスティック8種

快適性と操作性： 長時間プレイでも握りやすいエルゴノミクス形状＆すべり止め加工

ULTIMATE PRO Controller（新製品）

PHANTOMの核を継承し、Hall Effect または Potentiometer＋DRIFIX の同じデュアル構成を採用。さらにボタンのタクタイル感、エルゴノミクス、外観デザインを刷新し、トップクラスの性能と個性的なルック＆フィールを両立します。

会場体験

PHANTOM と ULTIMATE PRO を並べて比較し、スティック方式の違いを体感可能。セットアップ／チューニング／競技向け構成について、会場スタッフに直接ご相談いただけます。さらに、会場では先着順でオリジナルグッズをプレゼント。最新情報は公式SNSをフォローしてご確認ください。

参加のご案内

「TGS × HEXGAMING 5th Anniversary Dual Celebration」 は TGS初日からスタート します。詳細は公式サイトおよび各種SNSで随時ご案内します。ブース企画や体験時間の最新情報も jp.hexgaming.com と公式SNSをご確認ください。

製品ページ

PHANTOM: https://jp.hexgaming.com/collections/ps5-phantom-controller

ULTIMATE PRO: https://jp.hexgaming.com/collections/hexgaming-ultimate-pro-controller

お問い合わせ先

HEXGAMING 広報担当 - sns@hexgaming.com

■ 最新情報はこちらから

国际公式サイト：https://hexgaming.com

日本公式サイト：https://jp.hexgaming.com

SNS：

X（旧Twitter）：

国際：@HexController https://twitter.com/HexController

日本：@HexControllerJP https://twitter.com/HexControllerJP

Instagram：

国際：@hexcontroller https://www.instagram.com/hexcontroller

日本：@hexcontroller_jp https://www.instagram.com/hexcontroller_jp

YouTube：@HexController https://www.youtube.com/@HexController

Facebook：@hexcontroller https://www.facebook.com/hexcontroller

企業情報

HEXGAMING は高度なカスタマイズでコントローラーの可能性を再定義します。eXtremeRate のハードウェア改造ノウハウを背景に、精密性・多用途性・競技機能を備えた製品を開発し、世界中のプロ／エンスージアストから信頼を得ています。