トニ・セルヴィッロ主演男優賞を受賞!!パオロ・ソレンティーノ監督作品『La grazia』第82回ベネチア国際映画祭にて
トニ・セルヴィッロ主演男優賞を受賞!!パオロ・ソレンティーノ監督作品『La grazia』第82回ベネチア国際映画祭にて
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329638&id=bodyimage1】
トニ・セルヴィッロが演じるイタリア共和国の大統領であるマリアーノ・デ・サンティス。長年その職務を務め、任期を終えようとしている彼は、晩年の日々を送る中で、彼を強く悩ませていたのは2つの「恩赦（イタリア語で“grazia”）」に関する問題だった。
安楽死を合法化する法案への署名の問題。大統領自身は敬虔なカトリック教徒であり、この法案の是非について深く葛藤します。パートナーを殺害した2人への恩赦の是非が問われる。殺人を犯しながらも、酌量すべき状況があるとされる2人の人物について、恩赦を与えるべきかどうかを判断しなければならないといった主人公の葛藤と苦悩をニ・セルヴィッロの円熟した演技で繊細に描き切ったことで高く評価され、主演男優賞を受賞しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329638&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329638&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329638&id=bodyimage4】
ベネチア国際映画祭オープニングにお会いしてとっても素敵な俳優ですぐに好きになりました。合掌
ポーズの二人の写真はとても印象的でお人柄がいいのがわかります。私もとても嬉しかったです。
European Federation of Journalists
会員JP465 N J269フォトグラファー
日本外国特派員協会準会員
（社）モナコウィークインターナショナル
CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329638&id=bodyimage1】
トニ・セルヴィッロが演じるイタリア共和国の大統領であるマリアーノ・デ・サンティス。長年その職務を務め、任期を終えようとしている彼は、晩年の日々を送る中で、彼を強く悩ませていたのは2つの「恩赦（イタリア語で“grazia”）」に関する問題だった。
安楽死を合法化する法案への署名の問題。大統領自身は敬虔なカトリック教徒であり、この法案の是非について深く葛藤します。パートナーを殺害した2人への恩赦の是非が問われる。殺人を犯しながらも、酌量すべき状況があるとされる2人の人物について、恩赦を与えるべきかどうかを判断しなければならないといった主人公の葛藤と苦悩をニ・セルヴィッロの円熟した演技で繊細に描き切ったことで高く評価され、主演男優賞を受賞しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329638&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329638&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329638&id=bodyimage4】
ベネチア国際映画祭オープニングにお会いしてとっても素敵な俳優ですぐに好きになりました。合掌
ポーズの二人の写真はとても印象的でお人柄がいいのがわかります。私もとても嬉しかったです。
European Federation of Journalists
会員JP465 N J269フォトグラファー
日本外国特派員協会準会員
（社）モナコウィークインターナショナル
CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ