【NEMU RESORT】謎解きゲーム第5弾がスタート　“オカシナクレームと謎の訪問者”に挑戦！

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社

　ストーリーは、今年からNEMU RESORTで働くことになった“あなた”が、宿泊アンケートを見ながら、「なんだか苦情が多いような・・・。いったい、ホテルで何が起こっているのだろう？」と、不可解な出来事の裏に隠された秘密を探るため、ホテルのあちこちに散らばる謎を解き明かしながら真相に迫っていきます。
　ぜひ、ご家族や、お仲間とご一緒に、NEMU RESORTオリジナルの謎の世界に入り込み、謎解きゲームをお楽しみください。




リアル謎解きゲーム　「オカシナクレームと謎の訪問者」　≪初級編≫　概要　　　　

　期　間／2025年10月1日～


　受　付／NEMU RESORTフロント


　参 加 費／1冊550円　　


※想定所要時間　約1時間半～2時間


◎ リアル謎解きゲーム特別宿泊プランもあります。




■ ホテルのあちこちに散らばる謎を解き明かしながら真相に迫る　

　ある日、ホテルに寄せられた宿泊者アンケートの整理をしていた新人スタッフのあなた。ところが、その内容は、「卓球をしていたらピンポン玉が勝手に動いた！」「部屋の電気が勝手についたり消えたりする」など、どれも奇妙なクレームばかり・・。


　不可解な出来事の裏に隠された秘密を探るために、ホテルのあちこちに散らばる謎を解き明かしながら真相を迫っていきます。


　あなたは、この不可思議な現象の正体にたどりつけるでしょうか？


詳細を見る :
https://www.nemuresort.com/news/detail/302
◎ リアル謎解きゲームに挑戦！「オカシナクレームと謎の訪問者」　特別プラン

　期　間／2025年10月1日～


　宿泊料金／1泊夕朝食付き 　2名様1室ご利用時　お一人様料金　24,860円～


　　　※宿泊料金は、ご宿泊人数、お部屋タイプにより料金が異なります。


　特　徴／ リアル謎解きゲーム付き　　



客室一例　スーペリアタタミルーム

海と森に囲まれたNEMU RESORT

ご予約はこちら :
伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社について

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社は、三重県鳥羽市所在の鳥羽国際ホテル、潮路亭、三重県志摩市所在のNEMU RESORT を運営しています。


所在地 ： 三重県志摩市浜島町迫子2692-3


事業施設 ：


　鳥羽国際ホテル(https://www.tobahotel.co.jp) 　三重県鳥羽市鳥羽1-23-1　　　


　NEMU RESORT(https://www.nemuresort.com)　三重県志摩市浜島町迫子2692-3　