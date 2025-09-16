世界のセルラーゼメーカー分析：市場シェア、販売動向、価格変動2025
セルラーゼは、セルロース（植物の主要な構成成分）を分解する酵素群であり、その生物学的特性から多岐にわたる産業用途を有する製品である。物理的にはタンパク質で構成され、化学的には特異的な結合を切断する機能を持つ。モジュール性の高い酵素群として、発酵プロセスやバイオマス変換における基盤技術と位置づけられている。材料技術との関連では、遺伝子工学や酵素改良技術の発展がセルラーゼの性能向上を促している。主な用途はバイオ燃料生産、紙パルプの加工、繊維産業、食品添加物としての活用などであり、環境負荷軽減や資源の有効利用を背景に注目されている。差別化要素としては、酵素の活性度、熱安定性、pH耐性の高度化が挙げられる。
セルラーゼは化学産業のバイオプロセス、電子材料の製造工程、医薬品の成分開発、自動車関連のバイオ燃料活用、建材分野での持続可能素材開発など、幅広い産業で重要な役割を果たしている。用途拡張性は高く、バイオエコノミー推進に資する点が強調される。特に日本においては、資源循環型社会実現の観点から、セルラーゼの活用は社会課題解決と直結しており、川下市場での需要増加は川上の原料調達や酵素技術開発に波及効果をもたらす。LP Informationの「グローバルセルラーゼ市場の成長2025-2031」によれば、予測期間中のCAGRは6.2%で、2031年には市場規模が21.22億米ドルに達すると見込まれている。
図. セルラーゼ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329606&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329606&id=bodyimage2】
図. 世界のセルラーゼ市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、セルラーゼの世界的な主要製造業者には、Novozymes、Genencor （IFF）、DSMなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約53.0%の市場シェアを持っていた。
セルラーゼ市場における競争優位性は、酵素の高活性化、コスト効率の向上、安定した原料供給体制、技術的障壁の高さ、及び信頼性の確保に集約される。近年はバイオ技術の進歩により遺伝子組換えや酵素改良が加速し、より耐熱性・耐酸性に優れた製品が開発されている。コスト面では、生産プロセスの効率化や原料多様化が競争力強化に寄与している。調達安定性も、国内外のバイオマス原料供給網の整備により向上している。
セルラーゼは環境負荷の軽減や資源の効率的利用を支える重要技術として、持続的な成長が期待される。技術革新や市場ニーズの変化に対応しつつ、バイオエコノミーの拡大やグローバルなサステナビリティへの意識の高まりとともに、その活用範囲は広がり続けるであろう。安定的な供給体制と高度な技術開発が進む中、市場規模の拡大が継続すると見られ、関連産業における重要なポジションを維持すると予測される。
レポート概要
タイプ別セグメント：
EG
CBH
BG
用途別セグメント：
Animal Feed
Textile
Food & Beverage
Biofuels
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
