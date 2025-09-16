株式会社ブライエ、販売管理システムに「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329426&id=bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社ブライエ（東京都品川区 代表取締役社長 中元政英、以下ブライエ）がオロのクラウドERP「ZAC」を販売管理システムとして採用したことを本日発表いたします。
ブライエは、「コミュニケーション力×技術力で、人・社会を明るく元気に」をグループのミッションに掲げ、ICTシステムや電子カルテ等のサポート・ヘルプデスク、ITインフラ構築・運用支援を展開し、技術力と共感力で人と社会を支える企業です。
同社では、集計に管理者の工数を割いていることに課題感があり、システム導入を検討していました。選定にあたっては、ZAC導入によって上記の課題解決ができるとともに、予実管理の効率化が期待できる点、リアルタイムでの集計とデータ出力が可能な点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後もITサービス業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
